Anna Popek wywija w kusej kreacji. Tak wystąpi na sylwestrze Republiki?

Na kilka godzin przed rozpoczęciem „Wystrzałowego Sylwestra” z TV Republika prezenterka zaskoczyła fanów nagraniem, które natychmiast wywołało lawinę komentarzy, a przede wszystkim emotek ognia i czerwonych serduszek. Czy to przez te ruchy, czy przez stylizację, w której być może pojawi się na scenie?

Sylwester Telewizji Republika w cieniu wielkiej konkurencji

Republika dołączyła do sylwestrowej rywalizacji o widza w zeszłym roku. Konkurencja jest jednak wyjątkowo mocna. Polsat i TVP już od miesięcy zabiegają o największe gwiazdy. W sylwestrowy wieczór na antenie TVP2 wystąpią m.in. Doda, Justyna Steczkowska i Sting. Z kolei podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” Polsatu na scenie pojawią się Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Skolim oraz Zenek Martyniuk.

Mimo tego Anna Popek, prowadząca „Wystrzałowego Sylwestra w Republice”, nie ukrywa przekonania, że to właśnie impreza jej stacji przyciągnie uwagę widzów. Pomóc w tym mają nie tylko artyści disco polo, ale i ona sama.

Anna Popek w kusej kreacji. Tak wystąpi wieczorem na scenie?

W środowy poranek Anna Popek, prowadząca „Wystrzałowego Sylwestra w Republice”, opublikowała na Instagramie nagranie z sali prób. Na filmiku drobi w tańczą w krwistoczerwonej i bardzo kusej kreacji niczym kubańska tancerka salsy. „Przygotowania weszły w ostatnią fazę! Zapraszamy o 19:30 na wspólną zabawę do Chełma i przed telewizory!” — przekazała w opisie.

Równie ognisty jest tekścik utworu, który prezenterka Telewizji Republika wybrała jako podkład muzyczny do swoich tanecznych popisów: „Oglądam twoje story i myśli mam grzeszne, przez ciebie dziewczyno skończę w piekle [...] Jesteś taka fajna, że a ja jaj”.

Fani zachwyceni. „Kobieta rakieta”

Zdecydowanie podobnie myślą jej fani. Pod nagraniem natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów zarówno pod adresem tanecznych umiejętności, jak i sylwetki, jaką może się pochwalić Anna Popek.

„Wow!”, „Ale pięknie wyglądasz! Super figura!”, „Porusza się pani jak zawodowa tancerka”, „Aniu, ale z Ciebie jest kobieta rakieta wszystkiego dobrego”, „Pięknie pani wygląda, a jak super tańczy, pozdrawiam” — piszą fani prezenterki.

