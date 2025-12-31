Takie luksusy na sylwestrze Polsatu. Niejedna gwiazda może pozazdrościć Bagiemu

Gwiazdy różne miewają zapisy w kontraktach. Jedni chcą, żeby w garderobie stał bukiet świeżych, egzotycznych kwiatów, innym wystarczy woda mineralna. Tym razem Polsat zadbał wyjątkowo o Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego. Influencer, który wraz z Magdaleną Tarnowską triumfował w ostatniej edycji „Tańca z gwiazdami”, ujawnił w rozmowie z „Faktem”, że tuż po występie czeka go prywatny lot zorganizowany przez stację.

Sylwester Polsatu z gwiazdami. Taniec Bagiego i Tarnowskiej na scenie

„Sylwestrowa Moc Przebojów” tradycyjnie przyciąga tłumy przed telewizory. W tym roku na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Anna Wyszkoni, Alicja Majewska, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty. Wydarzenie odbędzie się w Toruniu, a tegoroczna edycja zyskała też mocny taneczny akcent. Polsat zaprosił zwycięzców „Tańca z gwiazdami” — Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską. „Wróciliśmy na salę taneczną, bo zostaliśmy zaproszeni i wystąpimy na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Będzie tam tańczyć do piosenki „Dmuchawce, latawce, wiatr”” — wyjawił influencer.

Prywatny samolot dla influencera

Bagiński w rozmowie nie kryje emocji związanych z pierwszym w życiu telewizyjnym sylwestrem. — „Widzieliśmy scenę, niesamowicie wygląda. Jestem podjarany”. Największe poruszenie budzi jednak informacja o locie, który czeka Bagiego po zejściu ze sceny. Jak do tego w ogóle doszło? Influencer chciał spędzić odliczanie do północy w Warszawie, w gronie najbliższych.

— „Mamy też imprezę dresscode’ową, więc takim moim najważniejszym punktem i gwiazdką mojego wystąpienia, było to, żebym mógł finalnie przetransportować się w nocy, żebym ten sylwester mógł spędzić i północ mógł spędzić z moimi bliskimi ludźmi z dresscode. I udało się wszystko zrobić”. Jak zdradza 24-latek, pomógł Polsat. — „Poprosiłem Polsat, żeby nam pomógł w organizacji tego przedsięwzięcia, więc dostaliśmy taki środek transportu. Pierwszy raz będę czymś takim leciał” — przyznaje.

Stres i obawy przed nocnym lotem. Pogoda może wszystko zmienić

Choć perspektywa lotu prywatnym samolotem brzmi tak bardziej luksusowo, nie brakuje stresu. — „No stresujemy się [...] tego typu lot, szczególnie w takiej szybkości, że tu pędzimy na Sylwestra, żeby się wyrobić w noc sylwestrową, to będzie w ogóle jakiś kosmos. Czy się boimy i stresujemy? No tak, ogólnie się stresujemy” — kwituje Bagiński.

Dodatkowego strachu może napędzić pogoda. Złe warunki mogą nawet całkowicie przekreślić misternie utkany plan. Magdalena Tarnowska podkreśla, że bezpieczeństwo będzie najważniejsze. — „Myślę, że decyzję podejmie finalnie pilot i jeśli faktycznie będą jakieś złe warunki, no to podejdziemy do tego bardzo odpowiedzialnie” — zaznacza.

