Burza po finale „Top Model”. Werdykt oburzył fanów programu

Ogłoszenie zwycięzcy 14. edycji „Top Model” wywołało tak intensywne emocje, że media społecznościowe natychmiast zamieniły się w forum gorących sporów. Werdykt, zgodnie z którym zwycięzcą został 37-letni Michał Kot, wyprowadził fanów z równowagi.

Tego jeszcze nie było. Męski finał „Top Model”

W ostatnim odcinku, na plan powrócili Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Michał Piróg, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. To oni towarzyszyli czwórce finalistów w kulminacyjnym momencie sezonu. Stawką tytułu było 200 tysięcy złotych oraz kontrakt z prestiżową agencją modelingową. Ku zaskoczeniu wielu, w ścisłym finale nie znalazła się żadna z modelek. Widzowie oglądali zmagania dwóch mężczyzn, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii programu.

Ostatecznie zwycięzcą został Michał Kot. Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Królowi, trzecie Emilii Weltrowskiej, a czwarte zajęła Eva Pietruk.

Burza w komentarzach. „Wygrał influencer, nie model”

Choć finał obfitował w pokazowe stylizacje, efektowne sesje zdjęciowe i emocjonalne momenty, to już po kilku minutach od emisji decyzja jurorów wywołała prawdziwą lawinę reakcji. Pod oficjalnymi wpisami programu natychmiast pojawiła się fala krytyki. Wśród komentarzy dominowały głosy niedowierzania i pretensji. Internauci podkreślali, że Michał nie jest nowicjuszem, stawiającym pierwsze kroki w modelingu, typowali też swoich faworytów. Widzowie zarzucali produkcji, że finałowy rezultat nie oddaje przebiegu całego sezonu, a werdykt — ich zdaniem — nie był sprawiedliwy. Wielu podkreślało, że to inni uczestnicy bardziej zasłużyli na tytuł.

„Nie rozumiem jego fenomenu, ale i tak gratulacje”, „Słabo i niesprawiedliwe, że on wygrał!! Gościu, który ma doświadczenie w modelingu, wygrał. Bardzo, bardzo słabe. Powinien wygrać Mateusz!!!”, „Świetny model, ale szkoda, że nie zwyciężył ktoś, kto ma całą karierę przed sobą i wygrana naprawdę otworzyłaby drzwi. Emilia, Mateusz, Monika, Asia i Łukasz — mam nadzieję, że zajdą daleko! No nic, gratulacje dla Michała! Byłam jego fanką, ale totalnie nie widziałam go w tym miejscu”, „Szkoda, że nie wygrała osoba, która rzeczywiście zaczyna w modelingu”, „Wow facet, który od lat siedzi w modelingu, wygrał top model. Normalnie szok”, „Znowu wygrywa top influencer, nie top model” – komentowali.

Choć niezadowolenie dominowało w komentarzach, pod finałowym postem pojawiły się także pełne entuzjazmu reakcje fanów zwycięzcy. „Z satysfakcją idę spać, miał mój głos chłopak. Dodam, że pierwszy raz głosowałam w Top Model”, „Od początku mój Faworyt” — pisali ci, którzy cieszyli się z sukcesu 37-latka.

