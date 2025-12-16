Syn zabitego reżysera aresztowany. To robił kilka godzin wcześniej

Hollywood nie potrafi otrząsnąć się po tragedii, do której doszło w Brentwood. Śmierć Roba Reinera i jego żony Michele poruszyła nie tylko branżę filmową, ale też opinię publiczną. Wraz z kolejnymi dniami śledztwa ujawniane są nowe, coraz bardziej dramatyczne szczegóły dotyczące wydarzeń, które poprzedziły ich śmierć.

Tragedia w domu w Brentwood

Rob Reiner, wybitny aktor i reżyser, zmarł w wieku 78 lat. Jego żona Michele miała 68 lat. Małżeństwo wychowało czworo dzieci: 61-letnią Tracy, 34-letniego Jake’a, 32-letniego Nicka oraz 27-letnią Romy. Ciała Roba i Michele zostały odnalezione w niedzielę w ich domu przy Chadbourne Avenue w dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Jak informował magazyn „People”, odkrycia dokonała najmłodsza córka pary, Romy, mieszkająca w budynku po drugiej stronie ulicy. Tego samego dnia rzecznik rodziny przekazał mediom krótkie oświadczenie.

„Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Michele i Roba Reinerów. Jesteśmy pogrążeni w żałobie po tej nagłej stracie i prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie”.

Zatrzymano syna. Policja potwierdza

Policja w Los Angeles potwierdziła, że w sprawie zatrzymany został syn pary, Nick Reiner. Śledztwo prowadzi wydział zabójstw. „Nasz wydział rozboju i zabójstw prowadzi śledztwo. Pracowali nad tą sprawą całą noc i udało im się zatrzymać Nicka Reinera, podejrzanego w tej sprawie” – przekazał szef policji Los Angeles Jim McDonnell.

Nick Reiner został aresztowany około 21:15 w niedzielę, niemal sześć godzin po przybyciu służb do domu jego rodziców. Policja pojawiła się tam po wezwaniu straży pożarnej. Zatrzymany przebywa obecnie w więzieniu hrabstwa Los Angeles bez prawa do wyjścia za kaucją, a sprawa ma zostać skierowana do prokuratora okręgowego.

Źródła policyjne przekazały „The Times”, że w domu nie było śladów włamania, a obrażenia Roba i Michele Reinera wskazują na użycie noża. Nick nie był obecny na miejscu w chwili przyjazdu policji. Kilka godzin później został odnaleziony przez funkcjonariuszy Wydziału Gangów i Narkotyków policji w Los Angeles oraz grupę zadaniową U.S. Marshals. Władze nie ujawniają informacji na temat możliwego motywu zbrodni.

Sprzeczka przed tragedią

Jak ujawnili przyjaciele rodziny w rozmowie z „The Times”, dzień przed tragedią doszło do kłótni między Robem a Nickiem Reinerem. Spór miał miejsce podczas świątecznego przyjęcia w domu Conana O’Briena, znanego gospodarza talk-show, w sobotni wieczór 13 grudnia 2025 r. Wielu uczestników spotkania zwróciło uwagę na nietypowe, niepokojące zachowanie Nicka, o czym relacjonowali znajomi cytowani przez „Los Angeles Times”.

Nick Reiner mieszkał w gościnnym domku na posesji rodziców. Jeden z przyjaciół rodziny przekazał, że przez ostatnie tygodnie Michele Reiner coraz bardziej martwiła się o stan psychiczny syna, który od lat zmagał się z uzależnieniami.

Trudna historia ojca i syna

Problemy Roba i Michele Reinerów z synem Nickiem od dawna nie były tajemnicą. Część tej historii rozgrywała się publicznie, bo sam Nick w wywiadach mówił o pobytach na odwyku oraz okresach bezdomności w młodości. Jego rodzice otwarcie przyznawali, że obawiali się, iż życie ich syna może zakończyć się tragicznie.

Do 2015 r. Nick Reiner zerwał z nałogami i rozpoczął współpracę z ojcem przy filmie „Being Charlie”. Produkcja miała półautobiograficzny charakter i opowiadała o relacji wpływowego ojca z uzależnionym synem. Konflikty pokazane na ekranie w dużej mierze odzwierciedlały ich prawdziwe życie.

Reinerowie opowiadali „The Times”, że jedna z kluczowych scen filmu została niemal dosłownie przeniesiona z ich codziennych rozmów. Chodziło o moment, w którym ojciec mówi do syna: „Wolę, żebyś mnie nienawidził, ale był żywy”. „To było bardzo, bardzo trudne, przechodzić przez to wszystko po raz pierwszy, z tymi bolesnymi wzlotami i upadkami” — wspominał Rob Reiner. — „A potem praca nad filmem znów wszystko wyniosła na powierzchnię”. Reżyser podkreślał jednocześnie, że wspólna praca nad filmem, który Nick współtworzył jako scenarzysta, pozwoliła im przepracować dawne urazy i odbudować bliższą relację.

Droga Nicka Reinera pozostawała wyboista. W podcaście z 2018 r. przyznał, że palił marihuanę i brał Adderall. Opowiadał również, że w pewnym momencie był zamknięty w gościnnym domku rodziców, będąc „kompletnie naćpany stymulantami”.

Hołdy i żałoba w Hollywood

Po informacji o śmierci Roba Reinera i jego żony napłynęła fala kondolencji z całego świata. Były prezydent USA Joe Biden napisał na platformie X: „Jill i ja składamy najszczersze kondolencje wszystkim, których życie zostało dotknięte niezwykłym wkładem Roba Reinera i Michele Singer Reiner. Pociesza nas świadomość, że ich dzieło będzie żyło przez pokolenia”.

Wspólne oświadczenie opublikowali także Barack Obama i Michelle Obama. „Michelle i ja jesteśmy pogrążeni w żałobie po tragicznej śmierci Roba Reinera i jego ukochanej żony Michelle. Osiągnięcia Roba w filmie i telewizji dały nam jedne z najcenniejszych historii na ekranie”.

„Jednak pod wszystkimi jego historiami kryła się głęboka wiara w dobroć ludzi – i dożywotnie zaangażowanie w realizację tej wiary. Razem z żoną wiedli życie z misją. Zostaną zapamiętani za wartości, których bronili, i za niezliczoną liczbę osób, które inspirowali. Składamy najszczersze kondolencje wszystkim, którzy ich kochali”.

Głos zabrali również Jamie Lee Curtis i jej mąż Christopher Guest. „Christopher i ja jesteśmy oszołomieni, smutni i zszokowani gwałtowną, tragiczną śmiercią naszych drogich przyjaciół Roba i Michelle Singer Reiner. W tej chwili naszą JEDYNĄ troską i skupieniem są ich dzieci i najbliższe rodziny. Zapewnimy im wszelkie możliwe wsparcie, aby im pomóc” – napisali w oświadczeniu dla „Variety”.

