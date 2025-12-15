Dziś TVP pokaże hit! To legendarny monodram Umer

Teatr Telewizji pokaże „Białą bluzkę” Agnieszki Osieckiej w interpretacji Krystyny Jandy, wyreżyserowaną przez Magdę Umer. Emisję zaplanowano na poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 20:30 w TVP1.

Teatr Telewizji przypomina spektakl Magdy Umer

„Biała bluzka” to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Teatru Telewizji ostatnich lat. Za reżyserię odpowiadała zmarła kilka dni temu Magda Umer, która była także autorką koncepcji scenograficznej. Spektakl opiera się na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej z 1988 roku i od momentu premiery zdobył status kultowego.

Teatralna premiera „Białej bluzki” odbyła się 4 czerwca 2010 roku w warszawskim Och-Teatrze. Od tamtej pory monodram pozostaje w repertuarze i jest grany nieprzerwanie od ponad piętnastu lat, co potwierdza jego wyjątkową pozycję w polskim teatrze.

Historia miłości w cieniu stanu wojennego

Centralnym punktem spektaklu jest opowieść o kobiecie zakochanej w opozycjoniście, która nie potrafi odnaleźć się ani w relacji, ani w realiach Polski czasu stanu wojennego. Tytułowa biała bluzka staje się symbolem przystosowania do życia w kraju zakazów i nakazów, cenzury, opozycji, stempelków i więźniów politycznych. To rzeczywistość braku wolności, w której pełniej smakować życie pozwalają jedynie fantazja podszyta alkoholem, miłość, przyjaźń i poczucie humoru.

W telewizyjnej odsłonie tę historię opowiada już dojrzała kobieta, która interpretuje te same wydarzenia z innej perspektywy i inaczej rozkłada akcenty. Emocje bohaterki wzmacniają fragmenty dziesięciu najważniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej, a całość dopełniają materiały filmowe z Polski lat 80. ubiegłego wieku. Dzięki temu „Biała bluzka” pozostaje nie tylko zapisem osobistego losu, ale także przejmującym portretem epoki. Emisję zaplanowano na poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 20:30 w TVP1.

