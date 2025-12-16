Daniel Martyniuk się odpalił. Atakuje Zakopane i hotele. Ma mu „zapłacić rekompensatę”

W serii instagramowych relacji syn Zenka Martyniuka nie przebierał w słowach, krytykując wszystko – od klimatu wydarzeń po konkretne osoby. Zapowiedział też, że zamierza domagać się finansowej rekompensaty za to, co wydarzyło się podczas nocy sylwestrowej.

Martyniuk o „tandetnych” zakopiańskich imprezach

Zimowe kurorty od lat próbują przyciągać turystów nie tylko stokami, ale też ofertą rozrywkową po nartach. W alpejskich miejscowościach après-ski to stały element krajobrazu – muzyka grana przez DJ-ów, drinki, grzane wino i zabawa do późna. Podobne ambicje ma Zakopane, a zwłaszcza Gubałówka, która coraz częściej nawiązuje do tej tradycji.

Daniel Martyniuk nie zostawił jednak na tych imprezach suchej nitki. Kadry z wydarzeń, które publikował w relacjach, określił wprost jako tandetne. Jednym z jego komentarzy było krótkie, ale wymowne: „Ale to tandetnie wygląda. Welcome in Poland”.

Atak na hotel w Zakopanem

Najostrzejsze słowa padły jednak pod adresem konkretnego obiektu. Martyniuk zapowiedział, że po wydarzeniach sylwestrowych zamierza domagać się od hotelu pieniędzy.

„Osobiście powiem, że po tym, co się wydarzyło w Zakopanem w Sylwestra, ten hotel Belvedere zapłaci mi rekompensatę. I frajerek w dresiku Gucci też mnie przeprosi. Biznesmenie zas**ny w wieśniackim ubranku. Nigdy nie lubiłem tego miejsca, a teraz go nienawidzę” – napisał w relacji.

Uderzenie w policję i media

Na tym jednak się nie skończyło. Po krytyce imprez i hotelu Daniel Martyniuk rozszerzył swój atak, kierując ostre słowa w stronę policji oraz mediów. W kolejnej relacji stwierdził:

„W Polsce takich imprez nie ma, bo policjanty zawijają w Sylwestra z pokoju hotelowego, a zas**ne redaktorki, ustawione przez frajerów, czekają w krzakach, aż panowie i panie zmuszeni będą musieli mnie wyprowadzić, bo nie mieli innego wyjścia, ale i honoru też nie. Tyle w temacie. Mądrzy skumają. Ja już nikogo się nie boję, na pewno nie Polaków” – podkreślił Daniel Martyniuk.

