Nie oderwiecie się od telewizorów. TVP rusza z hitem

„Tajemnice kultowych seriali” ostatecznie zadebiutują w styczniu i trafią do zupełnie innego pasma, niż planowano.

Historia seriali Telewizji Polskiej

„Tajemnice kultowych seriali” mają być opowieścią o najważniejszych produkcjach w historii Telewizji Polskiej. W programie przypomniane zostaną takie tytuły jak „Stawka większa niż życie”, „Czterdziestolatek”, „Kariera Nikodema Dyzmy”, „Alternatywy 4” oraz „Dom”. Twórcy sięgną nie tylko po archiwalne materiały, lecz także po wypowiedzi filmoznawców, badaczy kultury i historii oraz autorów książek poświęconych serialom.

Sześć odcinków i „Stawka większa niż życie” na start

Cykl zaplanowano w formule sześciu odcinków. Autorzy odwiedzą również miejsca, w których powstawały kultowe seriale. Pierwszy odcinek ma zostać poświęcony „Stawce większej niż życie”, jednej z najbardziej rozpoznawalnych produkcji w dziejach TVP. „Stawka większa niż życie” to jeden z największych fenomenów polskiej telewizji – 18-odcinkowy serial z końca lat 60., który w PRL oglądały miliony widzów w kraju i za granicą, a łączną widownię szacuje się dziś na ponad miliard osób.

Za scenariusz i realizację „Tajemnic kultowych seriali” odpowiada Andrzej Buchowski. Pomysłodawcą programu jest Marek Zając, zastępca dyrektora biura programowego TVP do spraw audycji dokumentalnych i historycznych. Producentką cyklu jest Magda Cichecka, a całość powstała w Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych TVP. Wcześniej projekt funkcjonował pod roboczym tytułem „Ale seriale”.

Początkowo cykl miał być emitowany od 12 listopada, w środy o godz. 23:15. Telewizja Polska zdecydowała się jednak na zmianę planów. Premierę przesunięto na 3 stycznia, a emisję zaplanowano w soboty około godz. 15 na antenie TVP 1.