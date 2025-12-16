Muniek wyrzucił kolegów z T.Love. W końcu wyjaśnia

Zmiany personalne w T.Love niepokoją fanów. Teraz Muniek Staszczyk postanowił publicznie odnieść się do emocji i spekulacji, odsłaniając kulisy trudnych decyzji, które doprowadziły do rozstania z dwoma muzykami zespołu. Lider grupy nie ukrywał, że były to jedne z najbardziej bolesnych momentów w ponad 40-letniej historii T.Love.

Muniek o zmianach w składzie T.Love

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku Muniek Staszczyk zmierzył się z lawiną pytań dotyczących ostatnich roszad w składzie zespołu. Najwięcej emocji wzbudziło wyrzucenie z zespołu Sidneya Polaka, wieloletniego perkusisty, a także wcześniejsze rozstanie z gitarzystą Janem Benedekiem. Odpowiedzi lidera T.Love dla wielu fanów okazały się zaskakująco szczere.

Staszczyk podkreślił, że przez ponad cztery dekady działalności zespołu nigdy nie podejmował pochopnych decyzji personalnych. — „Przez ponad 40 lat istnienia zespołu nigdy nie rozstałem się z nikim bez powodu. Zawsze były to decyzje przemyślane i bolesne. Tak samo było teraz” — zaznaczył.

„Albo zespół, albo Sidney”

Najwięcej uwagi Muniek poświęcił rozstaniu z Sidneyem Polakiem. Jak przyznał, była to decyzja wyjątkowo trudna, ale w jego ocenie nieunikniona. W trakcie Q&A nie pozostawił wątpliwości, że stawką była przyszłość T.Love. — „Miałem bardzo trudny wybór — albo zespół, albo Sidney. Wybrałem zespół” — powiedział wprost lider grupy.

Staszczyk zaznaczył, że nie był to nagły zwrot akcji, lecz finał długiego procesu. Od dawna pojawiały się sygnały, że obecność perkusisty w składzie stoi pod znakiem zapytania.

Z wypowiedzi Muńka wynika, że relacje w zespole z czasem stawały się coraz trudniejsze. — „Obecność Sidneya w składzie od dawna była niepewna. Wielokrotnie wisiała na włosku” — przyznał. Jak dodał, mimo wielu rozmów i prób wypracowania kompromisu, nie udało się osiągnąć porozumienia.

Lider T.Love podkreślił, że każda decyzja była konsultowana z pozostałymi członkami zespołu i miała na celu jedno — umożliwić dalsze funkcjonowanie grupy. — „Każda decyzja była poprzedzona ustaleniami z resztą składu. Było to trudne, ale konieczne, aby T.Love mogło iść dalej” — tłumaczył.

Dlaczego odszedł Jan Benedek

W trakcie rozmowy z fanami Muniek odniósł się także do listopadowego rozstania z gitarzystą Janem Benedekiem. Choć nie zdradził szczegółowych powodów, zaznaczył, że obie strony doskonale wiedziały, dlaczego współpraca dobiegła końca. Podobnie jak w przypadku Sidneya Polaka, kluczowe okazały się długotrwałe napięcia i brak porozumienia.

Staszczyk nie ukrywał, że forma rozstania mogła wywołać emocje, jednak w jego ocenie była jedynym możliwym rozwiązaniem. — „To nie była decyzja pod wpływem emocji. To proces, który trwał latami” — podkreślił.

Czytaj też:

Te kraje wezmą udział w Eurowizji 2026. Oficjalna listaCzytaj też:

Dwie uwielbiane aktorki w nowym serialu szpiegowskim. Znamy je z „Gry o tron” i „Białego lotosu”