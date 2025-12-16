Gwiazdor „Rozdzielenia” w nowym horrorze! Zwiastun wbija w fotel

„Hokum” to nowy horror Damiana Mc Carthy'ego („Dom osobliwości”, „Wyspa mroku”) od studia, które dało nam „Kod zła” i producenta hitu „Zniknięcia”. W głównej roli wystąpił Adam Scott, gwiazdor serialu „Rozdzielenie”.

„Hokum” – nowy horror z Adamem Scottem

W „Hokum” Scott wciela się w pisarza, który przyjeżdża do irlandzkiej gospody, by rozsypać prochy zmarłych rodziców. Szybko orientuje się, że miejsce skrywa więcej niż tylko lokalne legendy – a opowieści o starożytnej wiedźmie zaczynają zakradać się do jego umysłu, prowadząc do wizji, które być może jednak nie są tylko wytworem jego wyobraźni...

Autor popularnych horrorów, Ohm Bauman, przyjeżdża do położonego na odludziu starego zajazdu, by w okolicy rozsypać prochy swoich rodziców. Gdy odkrywa, że miejsce to, zgodnie z lokalną legendą, nawiedzone jest przez starożytną wiedźmę, zaczyna zadawać niebezpieczne pytania. Wkrótce okaże się, że Ohm nie znalazł się tu przypadkiem, a legenda ma w sobie ziarno koszmarnej prawdy. Kolejne przerażające odkrycia prowadzą go do potwornych wydarzeń z przeszłości, których świadkiem były mury zajazdu.

Oprócz Scotta w filmie zagrali: David Wilmot („Ród Guinessów” – serial, „Anna Karenina”, „Hamnet”, „The Crown” – serial) i Austin Amelio („The Walking Dead” – serial, „Hit Man”).

Scott nie jest nowicjuszem w horrorze – pojawił się m.in. w „Hellraiser: Dziedzictwo krwi”, „Małym złu” i „Piranii 3D”. To jednak „Rozdzielenie” – serial z pogranicza sci-fi, psychologii, dramatu i thrillera – „Wielkie kłamstewka” i „Parks and Recreation” przyniosły mu największą rozpoznawalność i też nominacje do najważniejszych nagród: Globów, Emmy, Saturnów i Satelit. Teraz powraca w „Hokum”, gdzie na powrót zanurzy się w pełnym grozy niepokoju.

Film „Hokum” trafi do kin w maju 2026 roku.

