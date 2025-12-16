Podwójna dawka miłosnych emocji. Finał już w sobotę

Emocje, nadzieje i trudne wybory wracają na ekran. Już w sobotę, 20 grudnia, widzowie Polsatu zobaczą finałowy wieczór kultowego programu „Randka w ciemno”. Stacja przygotowała podwójną porcję premierowych odcinków, w których uczestnicy po raz ostatni w tym sezonie spróbują znaleźć prawdziwe uczucie.

Odcinek 11. Artystyczne dusze i nieoczywiste historie

W przedostatnim odcinku sezonu o miłość powalczą trzy wyjątkowe kobiety. Beata, freelancerka określająca siebie jako połączenie kowbojki i syrenki, Jola, do niedawna wojskowa szeregowa z pasją do szycia, oraz Małgosia, właścicielka sklepu znana z ogromnego serca do pomagania innym. Ich odpowiedzi oceni Klaudiusz – nauczyciel muzyki i plastyki, artysta, który najchętniej zostaje w jednym miejscu tylko przy fortepianie.

Druga runda należeć będzie do Darii, korporacyjnej perfekcjonistki, która stanie przed niełatwym wyborem. Po drugiej stronie parawanu znajdą się Bruno – marynarz i barber, skrywający wrażliwość pod tatuażami, Damian – mistrz kuchni i koszykarski król parkietu, a także Miguel dos Santos, pół Polak, pół Portugalczyk, urodzony w Republice Południowej Afryki.

Odcinek 12. Wielki finał i ostatnie decyzje

Finałowy, 12. odcinek programu tradycyjnie podzielony będzie na dwie rundy. W pierwszej z nich o względy wybierającego Mateusza, grafika komputerowego zafascynowanego rekonstrukcjami historycznymi, zawalczą Aneta, asystentka w kancelarii ubezpieczeniowej nazywająca siebie „słodką kluseczką”, Gabrysia, aktorka zakochana w piłce ręcznej, oraz Wiktoria, mistrzyni marketingu, której bliskie są sporty ekstremalne i wyścigi Formuły 1. Pytanie, czy współczesny rycerz znajdzie tu swoją białogłowę, pozostanie otwarte do ostatnich minut.

W drugiej rundzie decyzję podejmie Daniel, trener personalny i ratownik wodny. Przed nim zasiądą Ania, rejestratorka medyczna opisująca się słowami „niemiecka precyzja, hiszpański temperament”, Kamila, masażystka i inwestorka o bardzo silnym charakterze, oraz Agata, artystyczna dusza z pasją do geopolityki.

Finał „Randki w ciemno”. Podwójna dawka emocji

To będzie wieczór pełen wzruszeń, niepewności i nadziei na nowy początek. Widzowie przekonają się, kto odważy się zrobić krok w stronę uczucia i komu los da szansę na miłość.

Finał „Randki w ciemno” już w sobotę, 20 grudnia 2025 roku. Odcinek 11 zostanie wyemitowany o 16:30, a wielki finał sezonu, odcinek 12, rozpocznie się o 17:35 na antenie Polsatu.