Burza po półfinale „Top Model”. Widzowie wściekli, TVN reaguje

Czternasta edycja „Top Model” jeszcze się nie skończyła, a już budzi ogromne kontrowersje. Po emisji półfinałowego odcinka widzowie nie kryli oburzenia decyzją jurorów. W sieci zawrzało do tego stopnia, że produkcja show TVN musiała oficjalnie interweniować.

Emocje i niespodzianki w półfinale programu

W półfinale o awans do wielkiego finału walczyło siedmioro uczestników: Monika Antosz, Mateusz Król, Joanna Madejska, Eva Pietruk, Yaritza Reyes-Zmysłowska, Emilia Weltrowska i Michał Kot. Ten ostatni wrócił do programu dzięki decyzji Michała Piróga, który przywrócił go do programu.

Uczestnicy mieli okazję zaprezentować się podczas tygodnia mody w Dublinie. To właśnie tam pojawiły się pierwsze komplikacje. Mateusz Król w ostatniej chwili stracił możliwość występu na pokazie. Jak sam tłumaczył, „projektantka w ostatniej chwili zrezygnowała ze mnie”. Organizatorzy wyjaśniali, że ze względu na ograniczoną liczbę męskich kreacji musieli wybrać modela z Irlandii.

W odcinku pokazano również casting do prestiżowego pokazu Paula Costelloe, projektanta, który przez lata współpracował z księżną Dianą. Później uczestnicy stanęli przed obiektywem w decydującej sesji zdjęciowej, a wyniki zadecydowały o tym, kto znajdzie się w finałowej czwórce.

Kto trafił do finału „Top Model”?

Jak podkreśliła Joanna Krupa, jurorzy oceniali uczestników na podstawie całego sezonu. Ostatecznie do finału awansowali Eva Pietruk, Michał Kot, Emilia Weltrowska i Mateusz Król. Z programem pożegnały się Joanna Madejska, Monika Antosz i Yaritza Reyes-Zmysłowska.

Decyzja wywołała prawdziwą burzę wśród widzów. Fani programu uznali, że werdykt jest niesprawiedliwy.

„Obraliście złą stronę mocy”. Widzowie grzmią w sieci

Media społecznościowe wypełniły się komentarzami pełnymi emocji i frustracji. „W szoku jestem, że Yaritza i Asia nie są w finale. Bardzo mocne przez cały program i odpadają przed finałem. Bardzo niesprawiedliwe”, pisali internauci. Inni zwracali uwagę na pominięcie Moniki Antosz: „A Monika?!!! Przecież ona wygrywała prawie każde zadanie, była bezbłędna przez cały sezon. Sami cały czas mówiliście, że jest genialna”.

Nie brakowało też bardziej dosadnych opinii, w których padły mocne słowa: „Odpadły trzy najlepsze dziewczyny. Najgorszy wybór w historii programu”, „Monika została obrabowana”, „Ile i komu Ewa zapłaciła za wejście do finału?”.

TVN apeluje o spokój

Wobec rosnącej fali hejtu redakcja programu postanowiła zabrać głos. W oficjalnym oświadczeniu redakcja TVN zaapelowała do widzów o powstrzymanie się od obraźliwych komentarzy. „Bardzo prosimy o merytoryczną dyskusję. Nie chcemy hejtu i obrażania uczestników. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii, ale bez używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Dziękujemy!” — przekazała produkcja „Top Model Polska”.

W cieniu kontrowersji show zbliża się do wielkiego finału. O tytuł i kontrakt z agencją modelingową powalczą Eva Pietruk, Michał Kot, Emilia Weltrowska i Mateusz Król. Zwycięzcę czternastej edycji „Top Model” poznamy 19 listopada.

