TVP złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poszkodowana znana dziennikarka

Telewizja Polska po fali hejtu wymierzonego w dziennikarkę Joannę Dunikowską-Paź, złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z nienawiści. Sprawa dotyczy głośnych ataków na prezenterkę programu „19.30”.

Zawiadomienie do prokuratury i wezwania do przeprosin

We wtorek, 02 września, zgodnie z zapowiedzią złożoną 19 sierpnia, TVP oficjalnie poinformowała, że kieruje sprawę na drogę prawną. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z nienawiści wobec Joanny Dunikowskiej-Paź. To jednak nie koniec działań stacji – równolegle wysłano wezwania do złożenia oświadczeń i przeprosin.

Adresatami dokumentów są: Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizja Republika wraz z Danutą Holecką i Michałem Solarzem, a także Telewizja wPolsce24 i jej przedstawicielka Marta Kielczyk.

„Nie ma naszej zgody na hejt”

Telewizja Polska podkreśla, że nie zamierza biernie przyglądać się kampanii nienawiści wobec swojej dziennikarki. W oświadczeniu czytamy: „Telewizja Polska stanowczo sprzeciwia się fali bezpodstawnego hejtu, która w sierpniu 2025 została skierowana wobec naszej redaktorki, Joanny Dunikowskiej-Paź. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że w przestrzeni publicznej – także wśród osób zajmujących wysokie stanowiska i pełniących ważne funkcje opiniotwórcze – znajdują się głosy, które bez jakiejkolwiek weryfikacji powielają kłamstwa, manipulacje i mowę nienawiści”.

Stacja dodaje, że „takie działania są nie tylko rażąco niesprawiedliwe wobec naszej dziennikarki, ale również szkodliwe dla jakości debaty publicznej i bezpieczeństwa społecznego”.

TVP murem za swoją dziennikarką

W komunikacie podkreślono, że celem podjętych kroków jest wyegzekwowanie przeprosin i działań naprawczych wobec osób, które dopuściły się naruszeń.

„Telewizja Polska stoi murem za Joanną Dunikowską-Paź – profesjonalistką, która swoją pracą i postawą zasłużyła na szacunek i uznanie. Oczekujemy, że wszyscy, szczególnie osoby publiczne, będą potrafili odróżnić konstruktywną krytykę od czystej nienawiści, a zamiast podsycać atmosferę linczu, zaczną brać odpowiedzialność za swoje słowa i działania” – czytamy w oświadczeniu.

Na dziennikarkę TVP wylała się fala hejtu i gróźb

Przypomnijmy, iż dziennikarka Telewizji Polskiej Joanna Dunikowska-Paź została wręcz zmiażdżona w sieci po tym, jak chatbot Grok błędnie wskazał ją jako autorkę pytania na konferencji prasowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Chodziło o sytuację, gdy jedna z dziennikarek zwróciła się do ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza pytając: „Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA?”. Dopiero po chwili doprecyzowała, że chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego.

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze, że chodzi o dziennikarkę TVP, a wśród nich również mocne ataki personalne. Nie zabrakło wręcz gróźb pod adresem Joanny Dunikowskiej-Paź.

