Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Nostalgia gwarantowana!

Przed tobą proste zadanie, wymagające jednak powrotem pamięcią do tych wyjątkowych dziecięcych chwil. Rozpoznaj kadr z kultowej wieczorynki!
Pamiętasz magię wieczorynek, gdy wieczorem wszystko zwalniało, a ty czekałeś na swoją ulubioną bajkę? Ten quiz zabierze cię w sentymentalną podróż do czasów, gdy wystarczył jeden kadr, by rozpoznać dobrze znane postaci. Sprawdź, czy nadal potrafisz odgadnąć tytuły, które towarzyszyły twojemu dzieciństwu i budziły wyobraźnię. Nostalgia w najwyższym stężeniu gwarantowana!
Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Wynik 10/15 zasługuje na szacun!Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z wieczorynki:
- Pingwinek Pingu
- Mały pingwin Pik-Pok
Czytaj też:
Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix! Ale to ten film włączą wszyscy PolacyCzytaj też:
4 seriale, 2 filmy. Te nowe perełki z Netflix warto obejrzeć
Źródło: WPROST.pl