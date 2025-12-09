Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Nostalgia gwarantowana!
Seriale

Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Nostalgia gwarantowana!

„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Przed tobą proste zadanie, wymagające jednak powrotem pamięcią do tych wyjątkowych dziecięcych chwil. Rozpoznaj kadr z kultowej wieczorynki!

Pamiętasz magię wieczorynek, gdy wieczorem wszystko zwalniało, a ty czekałeś na swoją ulubioną bajkę? Ten quiz zabierze cię w sentymentalną podróż do czasów, gdy wystarczył jeden kadr, by rozpoznać dobrze znane postaci. Sprawdź, czy nadal potrafisz odgadnąć tytuły, które towarzyszyły twojemu dzieciństwu i budziły wyobraźnię. Nostalgia w najwyższym stężeniu gwarantowana!

Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Wynik 10/15 zasługuje na szacun!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Pingwinek Pingu
  • Mały pingwin Pik-Pok

