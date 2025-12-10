Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Poruszające słowa męża

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg, modelki i autorki książek, zapowiada się równie symbolicznie, co jej życie i twórczość. Jej mąż, fotograf Robert Wolański, zwrócił się do żałobników ze szczególnym apelem.

Agnieszka Maciąg nie żyje

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej mody, a z czasem także autorytetem w dziedzinie zdrowego stylu życia i duchowości. Jej odejście poruszyło tysiące osób, które przez lata inspirowała swoją pracą, postawą i spokojem.

O śmierci poinformował w mediach społecznościowych Robert Wolański. W poruszającym wpisie nazwał żonę „światłem, które zmieniło jego życie”. Teraz gdy zbliża się dzień pogrzebu, ujawnił szczegóły uroczystości i wystąpił z wyjątkową prośbą.

Pogrzeb na Powązkach Wojskowych

Wolański przekazał, że pożegnanie odbędzie się 15 grudnia o godzinie 11:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Poprosił, by uczestnicy przyszli w duchu „spokoju, miłości i szacunku”.

„Ostatnie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 11:00, w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością, Robert Wolański z rodziną” – poinformował w mediach społecznościowych.

Zamiast kwiatów – wsparcie walki z nowotworem

Najważniejszy apel dotyczył jednak czegoś więcej niż tylko formy pożegnania. Wolański poprosił, by zamiast tradycyjnych kwiatów, żałobnicy przekazali darowizny na rzecz Fundacji Onkologicznej Rakiety, która towarzyszyła Maciąg podczas choroby i wspiera osoby walczące z nowotworem.

W jego wpisie znalazły się słowa: „Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem. 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252 z tytułem wpłaty PEŁNIA ŻYCIA”.

Czytaj też:

Nie żyje wybitna reżyserka. Stworzyła kultowe animacje PRL-uCzytaj też:

Prawda o stanie Kazika. Przeprosił i zdradził kulisy dramatycznych dni