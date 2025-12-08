TVP odpala petardę! „Barwy szczęścia” i „Klan” wracają w trybie non stop

Telewizja Polska odpaliła właśnie prezent, o jakim fani telenowel nawet nie marzyli. Platforma TVP VOD uruchomiła całodobowe kanały FAST, które pozwalają zanurzyć się w odcinkach „Barw szczęścia”, „Klanu” oraz w światach kultowych kryminałów bez przerwy, od rana do nocy.

„Barwy szczęścia” i „Klan”. Serialowe hity z własną ramówką

8 grudnia 2025 roku na stronie głównej TVP VOD pojawiły się dwa nowe kanały poświęcone flagowym tytułom stacji. „Barwy szczęścia”, które w tradycyjnej telewizji przyciągają średnio ponad 1,5 miliona widzów, oraz „Klan”, oglądany przez ponad 1 milion fanów, dostały swoje całodobowe pasma FAST.

To kolejny krok w stronę widza, który funkcjonuje dziś poza klasyczną ramówką i oczekuje wygodnego dostępu do ulubionych historii. TVP zapowiada dalsze rozszerzanie oferty tego typu.

Kanał „Barwy szczęścia”. Pierwsze 781 odcinków po raz pierwszy online

Oferta kanału została zaprojektowana tak, by prowadzić odbiorcę przez różne odcienie życia na osiedlu Pod Sosnami. Poranek otwierają lekkie, obyczajowe „Barwy Zacisznej”. W południe ekran wypełnia moduł „Barwy miłości”, skupiony na najbardziej emocjonalnych wątkach.

Blok „Tak to się zaczęło”, emitowany dwa razy dziennie, pozwala cofnąć się do absolutnych początków produkcji – pierwsze 781 odcinków trafiło wreszcie do sieci i ma swoją premierę online. Wieczorami serial skręca w stronę nostalgii dzięki modułowi „Barwy sprzed dekady”, a nocą na antenie pojawia się pasmo „Noc na osiedlu Pod Sosnami” z losowo wybranymi epizodami. Weekendowa ramówka to odcinki pokazujące dzisiejsze gwiazdy w ich dawnych rolach.

Kanał „Klan”. Pełna panorama życia Lubiczów

Fani najdłużej emitowanej polskiej telenoweli dostali przestrzeń, w której mogą cofnąć się do dowolnego momentu serialowej historii. Poranki otwiera „Poranek z Klanem”, a „Miłość na Sadybie” przypomina o emocjonalnych zakrętach rodziny Lubiczów.

Codzienny blok „Tak to się zaczęło” pozwala oglądać serial od pierwszego odcinka. Wieczorna strefa „20 lat temu” przenosi widzów w klimat początku lat dwutysięcznych, a nocą wchodzi powtórkowy moduł „Noc z Lubiczami”. W weekendy antena zaprasza na nostalgiczne spotkania z bohaterami, których nie ma już w serialu, oraz odcinki z gościnnymi występami znanych aktorów.

Kanał „Kryminały”. Ekstradycja, Pitbull i cała plejada hitów

Trzecia nowość – kanał FAST „Kryminały” – to propozycja dla tych, którzy lubią fabuły z przestępstwem w centrum. Dzień zaczyna się „Porankiem w Sandomierzu” z kultowym „Ojcem Mateuszem”. Później pojawia się blok „Detektyw na czterech łapach”, czyli wczesne sezony „Komisarza Alexa”.

„Kronika śledcza” prowadzi przez pasma magazynów kryminalnych, „Stać, milicja!” prezentuje klasyki milicyjne, a popołudniowo-wieczorne „Kryminalne zagadki” łączą nowości z tytułami, które zapisały się w historii polskiej telewizji: „Ekstradycją”, „Pitbullem”, „Gliną”, „Eryniami”, „Profilerką” i „Paradoksem”. Weekend dokłada „Klasykę zbrodni” oraz wieczorne pasmo filmowe.

Gdzie oglądać nowe kanały?

Wszystkie trzy kanały są dostępne w serwisie TVP VOD, w aplikacjach mobilnych na iOS i Androidzie oraz na wspieranych telewizorach Smart TV.

