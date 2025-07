Reality show, które zamienia się w koszmar. Musisz zobaczyć to dziś w telewizji

Kultowy polski film „Show” z Cezarym Pazurą w roli głównej to mocny thriller z komediowym pazurem przyprawiony gorzką refleksją na temat współczesnej popkultury. Produkcja z 2003 roku znowu wzbudza emocje i przypomina, że czasem największe niebezpieczeństwo czai się… na wizji.

Zabójcze reality show. Na szczęście tylko na ekranie

Czarek (w tej roli Cezary Pazura) to drobny kombinator, który wplątuje się w poważne tarapaty. Po przelotnym romansie z siostrą dwóch gangsterów, która wkrótce zachodzi w ciążę, zostaje zmuszony do ślubu. Zdesperowany, ucieka sprzed ołtarza i trafia prosto w objęcia… telewizji. Postanawia ukryć się w nowym reality show, gdzie – jak myśli – znajdzie bezpieczne schronienie.

Wraz z dziewięcioma innymi uczestnikami zamieszkuje w luksusowym domu na odciętej od świata wyspie. Na zwycięzcę czeka fortuna: dwa miliony złotych i nowy samochód. Ale w tej grze o wszystko nikt nie gra czysto. Kiedy dwoje uczestników ginie w tajemniczych okolicznościach, atmosfera zaczyna gęstnieć. Gdy media dowiadują się o przeszłości Czarka, zostaje on wystawiony na publiczny lincz i staje się głównym podejrzanym.

„Thriller-komediowy! Jedno z największych pozytywnych zaskoczeń, jakie doświadczyłem. Wciągający, szokujący, z refleksyjnym morałem” – komentowali widzowie po premierze.

Satyra na kulturę masową. „Show” uderza tam, gdzie boli

„Show” to nie tylko emocjonująca historia z wartką akcją i czarnym humorem, ale także bezlitosna satyra na telewizyjną rozrywkę. Produkcja demaskuje mechanizmy reality shows – od manipulacji widzami, przez kreowanie bohaterów i antybohaterów, po medialny lincz i pogoń za sensacją.

Reżyserka programu, w tej roli Dorota Segda, bez skrupułów wykorzystuje dramat uczestników dla podniesienia oglądalności. Gdy sytuacja na wyspie staje się coraz bardziej niebezpieczna, a deszcze grożą zatopieniem planu, media... podkręcają atmosferę. Widzowie, wciąż głosując na swoich faworytów, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo reality show wymknęło się spod kontroli.

„Show” to nie tylko komedia i thriller, ale też celne spojrzenie na to, jak bardzo jesteśmy gotowi zatracić się w telewizyjnej fikcji. W czasach, gdy granica między rzeczywistością a medialną kreacją zaciera się coraz bardziej, ten film znów staje się aktualny. „Show” będziemy mogli zobaczyć już dziś, we wtorek 29 lipca o godz. 20:00 na antenie Kino Polska.

Czytaj też:

Te seriale zobaczysz za darmo, bez logowania i reklam. 5 nowości na sierpieńCzytaj też:

Netflix atakuje premierami! Prawie 30 nowych oryginalnych tytułów – tu lista!