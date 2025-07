Te seriale zobaczysz za darmo, bez logowania i reklam. 5 nowości na sierpień

Bezpłatna platforma ARTE.tv przygotowała na sierpień aż pięć wyjątkowych seriali z całego świata.

Serialowy sierpień pełen emocji

Wśród premier znajdziemy zarówno ciepłe opowieści inspirowane faktami, jak i śmiałe spojrzenia na współczesną młodzież, kobiecą niezależność czy codzienność osób z niepełnosprawnościami. Jest wśród nich ciepłe spojrzenie na przemiany społeczne lat 60., opowieść o dojrzewaniu w Teheranie, o trudnych wyborach pomiędzy karierą a oczekiwaniami rodziny, historia nastolatki poruszającej się na wózku inwalidzkim, a także wzruszająca komedia, której akcja rozgrywa się… na polu do minigolfa.

Warto podkreślić, że wszystkie produkcje dostępne są z polskimi napisami, bez reklam, bez konieczności logowania i całkowicie za darmo.

5 serialowych nowości w sierpniu

„Carmen Curlers”



Duński serial „Carmen Curlers”, który w lekki, ale niepozbawiony głębi sposób opowiada o przemianach społecznych lat 60. To właśnie wtedy kobiety w Danii zaczęły zyskiwać zawodową niezależność, a elektryczna lokówka stała się symbolem nie tylko mody, ale i zmiany mentalności.



„El Sardines”



„El Sardines” przenosi widzów do Algierii, gdzie Zouzou – naukowczyni i singielka – staje przed wyborem między karierą a oczekiwaniami rodziny. „Ojciec Zouzou, który przez 30 lat prowadził sklep z sardynkami, uważa, że to spisek przeciwko Algierii” – słyszymy w serialu. Twórcy pokazują społeczne napięcia i dylematy współczesnych kobiet w kulturze konserwatywnej.



„Happiness”



„Happiness” to opowieść o dojrzewaniu w Teheranie. Siedemnastoletnia Szadi, tuż przed emigracją do Francji, spędza ostatnie dni z przyjaciółką, próbując pogodzić wewnętrzne rozterki z otaczającą ją rzeczywistością. Serial przedstawia nowoczesne pokolenie młodych Irańczyków funkcjonujących na granicy dwóch światów: tradycyjnego i cyfrowego.



„W dołku”



Francuska komedia „W dołku” rozgrywa się… na polu do minigolfa. Każdy dołek to osobna, błyskotliwa miniatura obyczajowa, w której humor miesza się z samotnością, niezręcznymi randkami i rodzinno-zdrowotnymi dylematami.



„Metr dwadzieścia”



Argentyński serial „Metr dwadzieścia” ukazuje życie nastolatki poruszającej się na wózku inwalidzkim. Juana szuka miłości i własnego „pierwszego razu”, a przy okazji zostaje gwiazdą internetu. Produkcja odważnie mówi o seksualności, samotności i barierach, z jakimi zderza się młodzież w zbyt pruderyjnym społeczeństwie.Czytaj też:

