Pieniądz ciągnie do pieniądza. Bogate gwiazdy i ich jeszcze bogatsi partnerzy

W świecie show-biznesu kariery robi się na czerwonych dywanach, kontraktach i milionowych kampaniach reklamowych, ale nie tylko.

Małżeństwa, które wyniosły gwiazdy w kosmos

Dla części gwiazd największym finansowym zwrotem okazały się nie kolejne role czy kontrakty, lecz decyzje podjęte w życiu prywatnym. Związek z osobą posiadającą miliardową fortunę potrafi diametralnie zmienić status nawet tych, którzy już wcześniej żyli w świecie luksusu.

Od Salmy Hayek po Karlie Kloss – te już i tak majętne celebrytki poślubiły partnerów z miliardowymi fortunami, a ich życie prywatne stało się jednocześnie największym biznesowym zwrotem akcji.

Bogate gwiazdy i ich jeszcze bogatsi partnerzy

Salma Hayek i François-Henri Pinault



Salma Hayek wyszła za francuskiego miliardera François-Henri Pinault w 2009 roku, podczas walentynkowej ceremonii w Paryżu, po której odbyła się kolejna uroczystość w Wenecji. Aktorka wywodzi się z rodziny związanej z branżą naftową, a jej mąż odziedziczył w 2005 roku po ojcu handlowe imperium Kering. Jego majątek netto szacuje się na około 7 miliardów dolarów, podczas gdy gwiazda filmu „Frida” dysponuje fortuną wartą około 200 milionów dolarów. W rozmowie z magazynem „WSJ” Hayek podkreślała, że para prowadzi rozdzielność finansową, choć wspólnie działa w ramach fundacji Kering, zajmującej się walką z przemocą wobec kobiet.



Evan Spiegel i Miranda Kerr



Australijska supermodelka Miranda Kerr poślubiła założyciela Snapchata Evana Spiegela w 2017 roku. Jego majątek netto związany z platformą społecznościową wynosi około 2,6 mld dolarów. Kerr, która zbudowała własną markę jako bizneswoman i twórczyni ekologicznej linii KORA Organics, ma majątek szacowany na około 60 milionów dolarów. Mimo finansowej swobody przyznała w rozmowie z Into the Gloss, że pozostaje zdyscyplinowana. „Mam budżet na kosmetyki, ubrania i tym podobne. Jestem perfekcjonistką i lubię mieć zrobione paznokcie, ale czasami robię je sama. Chodzi o dyscyplinę – trzeba mieć wszystko pod kontrolą”.



Janet Jackson i Wissam Al Mana



Janet Jackson wyszła za katarskiego miliardera Wissama Al Manę w 2012 roku, a para rozstała się pięć lat później. Biznesmen jest dyrektorem zarządzającym Al Mana Group, a jego majątek netto szacuje się na 1 mld dolarów. Po separacji gwiazda miała podobno otrzymać 200 mln dolarów na mocy umowy przedmałżeńskiej, choć żadna ze stron tego nie potwierdziła. Majątek piosenkarki wynosi obecnie około 180 mln dolarów.



Jane Fonda i Ted Turner



Jane Fonda była żoną magnata medialnego i założyciela CNN, Teda Turnera. W 1991 roku jego fortuna przekraczała 2 mld dolarów. Aktorka, której majątek netto szacowany jest na około 200 mln dolarów, miała otrzymać od 40 do 100 mln dolarów w gotówce i akcjach w ramach rozwodu. Para utrzymuje dobre relacje. Fonda wspominała podczas charytatywnego wydarzenia, że ich wspólna działalność „nigdy by się nie wydarzyła, gdyby nie Ted”. Ich organizacja Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential wspiera młodzież w Georgii.



Brooklyn Beckham i Nicola Peltz



Nicola Peltz, córka miliardera i inwestora Nelsona Peltza, którego majątek wynosi 1,8 mld dolarów, weszła do rodziny Beckhamów, w której David i Victoria posiadają łączny majątek wart 450 mln dolarów. Para dzieli dziś wspólną fortunę szacowaną na 60 mln dolarów. Według doniesień The Sun pieniądze miały być źródłem napięć między rodzinami. Peltzowie rzekomo postrzegają Beckhamów jako „oszczędnych”, co miało zaostrzać domniemany konflikt.



Talulah Riley i Elon Musk



Aktorka Talulah Riley dwukrotnie poślubiła Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie. Małżeństwa trwały od 2010 do 2012 roku i ponownie od 2013 do 2016 roku. Forbes szacuje majątek Muska na około 500 mld dolarów, natomiast Riley zgromadziła około 5 mln dolarów dzięki karierze aktorskiej. TMZ podawało, że po pierwszym rozwodzie otrzymała 4,2 mln dolarów, a po drugim 16 mln dolarów. W rozmowie z „The Independent” określiła Muska jako „idealnego byłego męża”.



Karlie Kloss i Josh Kushner



Supermodelka Karlie Kloss wyszła za miliardera Josha Kushnera w 2018 roku. Majątek przedsiębiorcy związany z Thrive Capital i inwestycjami szacowany jest na 4 mld dolarów. Kloss, której majątek wynosi około 40 mln dolarów, rozwija dziś własne przedsięwzięcia. Zainwestowała w marki technologiczne z sektora wellness, takie jak Therabody, a w 2023 roku przejęła od Vice Media Group magazyn „iD”.Czytaj też:

