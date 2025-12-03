Wojewódzki kpi z partnerki Hakiela. „Zdolna bezobjawowo”

Wojewódzki już na otwarcie pozwolił sobie na ironię, zapowiadając temat, który – jak ujął – „rozbawił go najbardziej w całym roku”. Chodziło o ogłoszenie Dominiki Serowskiej, w którym influencerka poinformowała, że poszukuje menedżera.

Kuba Wojewódzki uderza w Dominikę Serowską

Gwiazdor TVN przedstawił to po swojemu, kpiąc z rozpoznawalności partnerki Marcina Hakiela. – „Dominika Serowska szuka menadżera z tych czterech słów jedyną osobą, którą znam, to jest właściwie menadżer” – rzucił z charakterystycznym uśmiechem.

Następnie zapowiedział, że przedstawi „krótkie CV Dominiki Serowskiej, która szuka menedżera”. Po czym… zamilkł. Ten gest mówił więcej niż jakikolwiek kolejny złośliwy komentarz. Najwyraźniej nie ma czego wymieniać w takim CV. Samozwańczy "król TVN-u” nie byłby sobą, gdyby całości zgrabnie nie spuentował. „W mojej rodzinie o takich osobach mówili: zdolna bezobjawowo” – dorzucił szpilę na koniec.

Kim jest Dominika Serowska?

Dominika Serowska to partnerka Marcina Hakiela, z którym tworzy związek od czasu medialnego rozstania tancerza z Katarzyną Cichopek w 2022 roku. Choć niedawno została mamą małego Romeo i obecnie skupia się na opiece nad synkiem, już myśli o powrocie do aktywności zawodowej. Zanim została mamą, działała również w marketingu. Dziś łączy macierzyństwo z budowaniem własnego wizerunku i jak podkreśla, nie zamierza rezygnować z zawodowych ambicji. W rozmowie z Pudelkiem podczas imprezy Plotka Serowska przyznała, że ma konkretne plany.

– „Wcześniej pracowałam w TVN-ie dosyć długo od strony redakcyjnej przy robieniu lifestyle’owych programów. Natomiast miałam taki moment w życiu, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby trochę odpocząć, pomyśleć o tym, co bym chciała robić, i aktualnie jestem na takim etapie, że jak już młody trochę podrośnie, to pewnie znowu wrócę do tego tematu, żeby zrobić to, o czym myślałam przed zajściem w ciążę” – powiedziała.

