Netflix atakuje premierami! Prawie 30 nowych oryginalnych tytułów – tu lista!

Sierpień na Netflixie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Platforma przygotowała solidną dawkę nowości, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Powraca jedno z ukochanych reality show, tym razem z 2. sezonem z Wielkiej Brytanii. To nie koniec tego typu emocji – w „Doskonale dopasowanych” będziecie mogli ponownie zaobserwować, jak tropikalne romanse szybko przeplatają się z intrygami i zdradami. Sierpień to także miesiąc dla fanów mocniejszych wrażeń. Jeśli lubisz, gdy napięcie rośnie z minuty na minutę, zwróć uwagę na thrillery i kryminały, które wjeżdżają na platformę. Wciągający hiszpański dramat „Dwa groby” zapowiada pełną napięcia historię zemsty i tajemnic, a „Wybór” przenosi nas w świat nieoczywistych decyzji i ich nieodwracalnych konsekwencji. Obiecująco zapowiada się też film oparty na amerykańskim bestsellerze z główną rolą Vanessy Kirby, znanej nam dobrze, choćby z „The Crown” czy „Cząstek kobiety”. Cieżko będzie się też oprzeć przed zobaczeniem „Czwartkowego Klubu Zbrodni”, w którym zagrała prawdziwa hollywoodzka śmietanka. W czym przebierać będą też mieli fani produkcji typu true crime i innych historii opartych na faktach.

Sprawdźcie wszystkie nowości i dodajcie wszystko, co was interesuje do waszych list „do obejrzenia”.

Gorące premiery i mrożące krew w żyłach historie. Sierpień 2025 na Netflix

„Doskonale dopasowani”



Serial, w którym słynni single z programów reality TV Netlfix („Miłość jest ślepa”,„Ultimatum”, „Too Hot To Handle”, „Kret” i nie tylko) spotykają się w tropikalnym raju w poszukiwaniu miłości. Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłani ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi. Czy uda im się stworzyć lepiej dopasowane pary, czy też będą jedynie siać zamęt? W tej ekstrawaganckiej grze randkowo-strategicznej prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna z par uzyska tytuł doskonale dopasowanej.

Premiera: 01/08/2025



„Miłość w Oksfordzie”



Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.

Premiera: 01/08/2025



„W świecie paragrafów”



Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.

Premiera: 02/08/2025



„Wednesday”, 2. sezon



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona.

Premiera: 06/08/2025:



„Skradzione diamenty: Skok stulecia”



Najnowszy szokujący dokument — którego premiera odbędzie się 8 sierpnia w Netflixie — od wytwórni RAW („Amerykański koszmar”, „Oszust z Tindera”, „Odwal się od kotów”), wyprodukowany we współpracy z Amblin Documentaries („Big Vape: Rozkwit i upadek firmy Juul”) oraz Wildside. Dokument opowiada o przekraczającej wszelkie granice przyzwoitości kradzieży cennych klejnotów, która przyćmiła swoją skalą wszystkie inne napady. Po raz pierwszy antwerpscy detektywi, którzy pracowali nad sprawą, oraz rzekomy mózg całej przestępczej operacji wspólnie opowiadają, co naprawdę się stało, i zdradzają nieznane fakty o „skoku stulecia”. O poranku 17 lutego 2003 r. policjanci ze słynnej grupy ds. diamentów zostali wezwani w związku z nocnym napadem na położony w samym centrum Antwerpii skarbiec, który uchodził za niemożliwy do sforsowania. Szacowana wartość skradzionych diamentów to od 100 do 500 milionów dolarów. Łupu nigdy nie odzyskano. Za kradzież odpowiadał przebiegły gang włoskich złodziei klejnotów z tzw. „szkoły turyńskiej”’. Teraz, po ponad 20 latach, świat wreszcie się dowie, jak to wszystko się odbyło. Film według własnego scenariusza wyreżyserował Mark Lewis („Odwal się od kotów”, „Dziewczyna z Watykanu”) z wytwórni RAW. Dokument jest oparty na książce „Flawless”, którą napisali Scott Andrew Selby i Greg Campbell.

Premiera: 08/08/2025



„Ostatni draft”



To pierwszy japoński survivalowy serial reality, w którym występują byli profesjonalni sportowcy. Dwadzieścia pięć osób mających za sobą karierę zakończoną z własnej woli lub z innych powodów próbuje pokonać innych i wygrać 30 milionów jenów na rozwój nowej ścieżki zawodowej. Uczestnicy będą musieli stawić czoła nie tylko ekstremalnie wytrzymałym przeciwnikom, ale też własnym ograniczeniom fizycznym. W tej survivalowej rywalizacji strategia i walka o przewagę łączą się ze starciem psychologicznym sportowców, którzy chcą raz jeszcze znaleźć się w świetle jupiterów.

Premiera: 12/08/2025



„Miłość jest ślepa: Wielka Brytania”, sezon 2.



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

Premiera: 13/08/2025



„Młodzi milionerzy”



W piątek trzynastego w Marsylii czwórka przyjaciół — Samia, Léo, David i Jess — wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić… a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat!

Premiera: 13/08/2025



„Pojedynek szpiegów”



W burzliwych latach 70. odważny indyjski szpieg Vishnu Shankar musi pokonać swojego przeciwnika po drugiej stronie granicy w walce na spryt i umiejętności, aby powstrzymać program nuklearny.

Premiera: 13/08/2025



„Rymy z celi”



W wieku 15 lat odebrał komuś życie. Trzy dni później stracił brata. Poruszająca opowieść o przebaczeniu, rodzinie i przemieniającej sile sztuki, RYMY Z CELI to innowacyjny dokumentalny album wizualny, który łączy muzykę z narracją multimedialną. Za pomocą szczerej narracji i zapisków tekstowych z dziennika, skazany muzyk James „JJ’88” Jacobs odsłania swoje najgłębsze zmagania jako osoba, która zarówno wyrządziła krzywdę, jak i doświadczyła przemocy. Odsiadując podwójne dożywocie, szuka uzdrowienia i spokoju w tej muzyczno-dokumentalnej odysei o dojrzewaniu za kratami. W unikalnym procesie twórczym reżyserka Contessa Gayles („The Feminist on Cellblock Y”, „Founder Girls”, „The Debutantes”) współpracowała z bohaterem i zarazem scenarzystą filmu „JJ’88” oraz producentem muzycznym richie resedą, by spleść osobiste historie uczestników z wyobrażonymi wspomnieniami, snami i duchowymi dialogami osadzonymi w oryginalnej muzyce z „JJ’88”. Efektem jest potężna mieszanka mówiąca o prawdzie i marzeniach, która ujawnia drzemiący w nas wszystkich potencjał do uzdrowienia i wyzwolenia.

Premiera: 13/08/2025



„Ubłocone”



Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys „La Borges” Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je zjednoczy. Od tego momentu wspólnie będą mierzyć się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiać czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie postawią przed nimi różne „plemiona” kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety będą odkrywać swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych „plemion”. Ostatecznie same tworzą plemię „Las Embarradas”. Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym — z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.

Premiera: 14/08/2025



„Wicegubernatorka”



Kandydatka na stanowisko wicegubernatora Antoinette Dunkerson prowadzi udaną kampanię. Musi jednak znaleźć sposób na wykazanie się pod rządami seksistowskiego i protekcjonalnego gubernatora, próbując jednocześnie utrzymać w ryzach swoją rodzinę, która właśnie znalazła się w centrum uwagi.

Premiera: 14/08/2025



„Mononoke – film: rozdział 2 – Popioły gniewu”



Krótko po mocnej konfrontacji w „Mononoke — film: Zjawa w deszczu”, sprzedawca leków (Hiroshi Kamiya) powraca, tym razem wewnątrz Ooku, gdzie po wcześniejszych wydarzeniach wszystko wygląda zupełnie inaczej. Otomo Botan (Haruka Tomatsu), kobieta ze znamienitej rodziny, zastępuje Utayamę na stanowisku nowego dyrektora i zaczyna rządzić zupełnie inaczej, opierając się na dyscyplinie i równowadze. To sprawia, że rośnie napięcie między nią a Fuki (Yoko Hikasa), doświadczoną kurtyzaną, która kiedyś cieszyła się wyłączną przychylnością cesarza (Miyu Irino). Z każdym dniem ich konflikt się pogłębia. Gdy rozpoczyna się proces wyboru opiekuna, który zajmie się nowo narodzonym dzieckiem żony cesarza, cesarzowej Yukiko (Atsumi Tanezaki), pewne nieoczekiwane wydarzenie nagle wywraca sytuację Fuki do góry nogami. Po urodzeniu „niechcianego dziecka”, postrzeganego jako zagrożenie przez starszego doradcę Ootomo (Kenyu Horiuti), Fuki trafia na celownik spisków uknutych przez osoby na wysokich stanowiskach. Sprzeczne motywacje i desperackie próby „ugaszenia pożaru” szybko wymykają się spod kontroli. W tym samym czasie rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń, podczas których ludzie w niewyjaśniony sposób zaczynają się palić i obracają się w pył. Sprzedawca leków podejrzewa, że są one dziełem Mononoke i postanawia położyć im kres, ale okazuje się, że za tymi tajemniczymi i nieprzewidywalnymi zagrożeniami stoi więcej osób. Tak naprawdę odpowiadają za to dzieci Ognistej Szczurzycy (Hinezumi). Atakują ludzi, lecz wydają się też szukać swojej matki. Tę jednak trudno odnaleźć. Dlaczego Ognista Szczurzyca atakuje tych, którzy mogliby skrzywdzić noworodki? Jaka tragedia spowodowała jej desperację, za sprawą której ona sama staje w płomieniach? Sprzedawca leków wkracza w mrok Ooku, aby rozwiązać tajemnicę i znaleźć trzy kryteria, które pozwolą ostatecznie rozprawić się z Mononoke: Formę, Prawdę i Powód.

Premiera: 14/08/2025



„Zawsze przychodzi noc”



Oparty na bestsellerowej powieści Willy’ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.

Premiera: 15/08/2025



„Waga prawdy: Kulisy programu The Biggest Loser”



Trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony — oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Seria pokazuje, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery, i skłania widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem — oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana.

Premiera: 15/08/2025



„Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie”



Serial dokumentalny przedstawiający cztery bolesne wydarzenia, które wstrząsnęły Koreą Południową. Spójrz na dni, które nigdy nie powinny się powtórzyć, oczami tych, którzy je przeżyli.

Premiera: 15/08/2025



„Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys”



Człowiek, który postawił wszystko na jedną kartę. Seria ryzykownych, ale przemyślanych posunięć. Drużyna dobrana tak, by wygrywać. „Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys” to historia The Dallas Cowboys i wpływie Jerry’ego Jonesa na historię NFL. Zaczęło się od śmiałego zakupu, a skończyło na powstaniu kultowej drużyny futbolowej lat 90. i trwającej ponad dekadę historii, której ton nadawały śmiałe posunięcia biznesowe Jonesa. To właśnie jego decyzje zrewolucjonizowały światowy sport i zaowocowały trzema tytułami NFL. Dzięki relacjom z pierwszej ręki i nigdy niepublikowanym nagraniom możemy śledzić dramatyczne zwroty akcji, które sprawiły, że Cowboys są najlepiej wycenianą drużyną na świecie.

Premiera: 19/08/2025



„Rzeki przeznaczenia”



Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek — ale ich drogi się przecinają.

Premiera: 20/08/2025



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?

Premiera: 21/08/2025



„Pragnę tylko ciebie”



Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.Premiera: 21/08/2025



„Long Story Short”



Animowany serial komediowy twórcy „BoJacka Horsemana”. Będziemy w nim śledzić losy rodzeństwa Schwooperów od dzieciństwa po dorosłość, by następnie znów cofnąć się w przeszłość, poznając przy tym ich sukcesy, rozczarowania, radości i kompromisy.

Premiera: 22/08/2025



„Porzucony”



Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie będzie takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu, to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

Premiera: 22/08/2025



„Jussie Smollett: Winny czy niewinny?”



Wytwórnia RAW, mająca na swoim koncie produkcje „Odwal się od kotów” i „Oszust z Tindera”, przestawia szokujący dokument o rzekomo fałszywej historii, która, jak się okazuje, może być jednak prawdziwa. W filmie zobaczymy wypowiedzi policji, prawników, dziennikarzy i śledczych, którzy twierdzą, że odkryli nowe dowody związane ze sprawą. Na podstawie tych wywiadów widzowie sami będą mogli podjąć decyzję:Jussie Smollett: Winny czy niewinny?

Premiera: 22/08/2025



„Przeklęta liga”



Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby wygrać w Fantasy Football? To nietypowe pytanie zadaje bystra i sarkastyczna sędzia (Caterina Guzzanti), przesłuchując Simone (Giacomo Ferrara) — beztroskiego trzydziestoparolatka, wolnego ducha i scenarzystę bardziej z przypadku niż z zawodu, który niespodziewanie staje się głównym podejrzanym w sprawie tajemniczego zaginięcia Gianniego (Enrico Borello). Gianni to nie tylko jego najlepszy przyjaciel; to także aktualny mistrz Ligi Fantasy Football „Mai una gioia”, która od lat łączy grupę dość absurdalnych wieloletnich znajomych. Ale w dniu swojego ślubu — i ostatnim, decydującym dniu sezonu — Gianni nie pojawia się ani na ceremonii, ani – co jeszcze dziwniejsze – w aplikacji. Nawet nie ustawił składu. Surrealistyczne śledztwo wciąga całą zwariowaną ekipę, w tym Andreę (Silvia D’Amico), najnowszą członkinię grupy, która może skrywać niejeden sekret. W grupowym czacie wybucha chaos: wyzwiska, oskarżenia, kompromitujące screeny… i podejrzanie dużo gróźb śmierci. Czy to możliwe, że ktoś naprawdę skrzywdził Gianniego? Bo czasem Fantasy Football to nie tylko gra. To kwestia życia, punktów bonusowych… i zemsty.

Premiera: 22/08/2025



„Aema”



Aema to serial Netflixa opowiadający o pierwszoligowej gwieździe Hee-ran i debiutantce Ju-ae, które bezkompromisowo stawiają czoła mrocznym, brutalnym realiom ukrytym za blaskiem reflektorów podczas pracy nad filmem erotycznym, który w latach 80. wstrząsnął koreańskim przemysłem filmowym.

Premiera: 22/08/2025



„Moje życie z Walterami”, 2. sezon



Po wyjeździe z Silver Falls — po miłosnym wyznaniu Alexa i pocałunku z Cole’em — Jackie Howard spędziła lato w Nowym Jorku. Gdy Katherine przekonuje ją do powrotu do Kolorado, Jackie postanawia pogodzić się z Alexem i wyznaczyć granice w relacji z Cole’em, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w rodzinie Walterów. Ale powrót do dawnego życia nie jest taki prosty. Alex — który bardzo się zmienił przez lato — nie jest zachwycony próbami Jackie, by odbudować ich relację, bo skupia się na treningach do ryzykownego rodeo (i czerpie przyjemność z nowej fali zainteresowania jego osobą). Tymczasem Cole podejmuje się nowej roli w szkole, ale gdy nie wypełnia ona pustki po rezygnacji z futbolu, stare nawyki znów dają o sobie znać i wywołują dramaty. Jackie zyskuje akceptację w Silver Falls, próbując jednocześnie zachować swoją tożsamość jednej z Howardów. W końcu zostaje zmuszona do podjęcia decyzji, która może zniszczyć wszystko, co udało jej się odbudować.

Premiera: 28/08/2025



„Czwartkowy Klub Zbrodni”



Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czwórce pełnych wigoru emerytów — Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) — którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót – okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem. Wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film jest najnowszą produkcją w ramach partnerstwa Netflix i Amblin Entertainment.

Premiera: 28/08/2025



„Dwa groby”



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

Premiera: 29/08/2025



„Christopher: Naprawdę piękne życie”



Ikona popu i znany aktor Christopher w końcu zbliża się do realizacji swojego marzenia — chce zostać artystą znanym na całym świecie. Ale gdy tylko nadarza się okazja zaistnienia na globalnej scenie, na świat przychodzi jego drugie dziecko z miłością jego życia, modelką i influencerką Cecilie Haugaard. Pełne blasku życie tej pary wymaga trudnych wyborów, a Christopher staje przed najtrudniejszym jak dotąd wyzwaniem. Aby wykorzystać nadarzającą się okazję, musi poświęcić coś niezastąpionego — czas ze swoją nowo powiększoną rodziną. Gdy jego rzeczywistość zaczyna odzwierciedlać rzeczywistość jego bohatera z „Pięknego życia”, zaczyna mieć wątpliwości. Czy to marzenie jest warte swojej ceny? Czy podejmuje właściwą decyzję? I czy naprawdę może odrzucić szansę, o którą walczył przez całe życie?

