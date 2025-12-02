Rutkowski będzie dawał rady Polakom w nowym programie. Skorzystacie?

Takie nazwisko ma szansę przyciągnąć widzów przed telewizory. Chociażby z czystej ciekawości. Stacja Show TV postawiła na Krzysztofa Rutkowskiego.

„Rutkowski na żywo” w Show TV

Nowy format, zatytułowany „Rutkowski na żywo”, zadebiutuje 28 grudnia o 21.15, informuje branżowy portal Press.pl. Na początek widzowie zobaczą odcinek pilotażowy, natomiast regularne wydania ruszą w połowie stycznia. Program ma pojawiać się co tydzień, w niedziele o 21.15. Jak zapowiada stacja, będzie nadawany na żywo.

Leszek Kułak, główny akcjonariusz Red Carpet Media Group, potwierdza w serwisie Press.pl, że Rutkowski ma pełnić w nim rolę doradcy dla osób mierzących się z problemami, których nie potrafią rozwiązać samodzielnie. Widzowie będą mogli dzwonić bezpośrednio do studia, a Rutkowski ma udzielać praktycznych wskazówek, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia z pracy operacyjnej. Choć ta niejednokrotnie była przedmiotem ostrych dyskusji.

Show TV to nowa odsłona Red Carpet TV, która wystartowała 1 sierpnia. Według danych Nielsena w październiku kanał miał 0,01 proc. udziału w rynku w grupie 4+, podczas gdy rok wcześniej Red Carpet TV notował 0,03 proc.

Kontrowersyjny doradca na antenie

Krzysztof Rutkowski od lat budzi ogromne emocje. Założyciel prywatnej agencji detektywistycznej zasłynął udziałem w wielu głośnych sprawach kryminalnych, burza wokół jego działalności wybuchła, gdy okazało się, że prowadził ją bez wymaganych prawnie uprawnień. Nie był to jedyny problem celebryty.

Kilka lat temu Rutkowski został skazany w sprawie tzw. śląskiej mafii paliwowej, w której państwo straciło blisko 500 mln zł. Prokuratura zarzucała mu m.in. pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. W śledztwie dziennikarskim serwisu „Goniec” ustalono z kolei, że Rutkowski miał oszukać ponad 200 osób. Zlecenia detektywistyczne fakturowano, wedle doniesień, jako usługi „konsultacji i doradztwa”.

Rutkowski wielokrotnie przyciągał uwagę nie tylko sprawami, którymi się zajmował, lecz także swoim stylem bycia. Krytykowano jego widowiskowe metody działania, uznawane przez część środowiska za nieetyczne czy wręcz bezprawne. Często dyskutowano też o jego wizerunku — od epatowania luksusem po kolejne, szeroko komentowane metamorfozy.

