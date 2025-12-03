Plotki o Krupie i polityku PiS nie ustają. Modelka zabrała głos

Niewinne zdjęcia Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego wywołały lawinę spekulacji, pytań i komentarzy, a bohaterowie całej historii milczeli. Do czasu. We wtorkowy wieczór modelka zdecydowała, że nie będzie dłużej przyglądać się zamieszaniu wokół swojego życia prywatnego.

Krupa i Tarczyński. Zdjęcia, które rozpaliły media

Początek tej medialnej gorączki sięga września. To wtedy „Fakt” opublikował fotografie Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego, uchwycone w jednej z popularnych warszawskich restauracji. Wynika z nich, że modelka i polityk dobrze się bawili w swoim towarzystwie, a zdjęcia natychmiast stały się paliwem dla kolejnych domysłów. Dla opinii publicznej to połączenie brzmiało niemal jak fikcja – dwie postacie z kompletnie różnych światów, a jednak widziane razem.

Tarczyński szybko zareagował. W krótkim oświadczeniu wysłanym mediom próbował tonować nastroje, ale jego słowa tylko podsyciły emocje. „To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie” – napisał.

„A skoro internet huczy od plotek…” – modelka zabiera głos

2 grudnia Joanna Krupa opublikowała na Facebooku nagranie dotyczące tematu, który od lat jest jej szczególnie bliski: podpisanej przez prezydenta ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Gwiazda od dawna działa na rzecz praw zwierząt i otwarcie wspiera organizacje prozwierzęce.

Jednak to nie jej społeczna postawa stała się najgłośniejszym fragmentem nagrania. Krupa niespodziewanie odniosła się do swojego życia uczuciowego, wyraźnie zmęczona tym, co dziej się wokół niej. „A skoro internet huczy od plotek… Powiem to sama” – oznajmiła, przechodząc do sedna.

W krótkim, ale mocnym oświadczeniu gwiazda ucięła wszystkie teorie. — „Ja chcę powiedzieć, z moich ust, ja jestem single. Chodzę na randki z różnymi mężczyznami, ale nie mam mężczyzny, o którym mogę powiedzieć, że jest ‘mój’, bo jestem singielką. Spotykam się, poznaję nowych ludzi, ale nie jestem w żadnym związku. Skupiam się na mojej córce, pracy i projektach, które kocham” — podkreśliła.

Jej wypowiedź zbiegła się w czasie z kolejną zagadkową sytuacją. Jak odnotował Pudelek, Dominik Tarczyński opublikował tego samego dnia zdjęcie z Joanną Krupą, po czym fotografia… zniknęła z jego profilu po kilkunastu minutach. To dopiero wywołało falę nowych komentarzy i kolejnych hipotez na temat ich znajomości.

