Pracownicy TVN obawiają się przyszłości. „Strach jest od dłuższego czasu”

Od kilku tygodni w polskich mediach głośno jest o ponownej sprzedaży telewizji TVN. Według informacji Reutersa, Warner Bros. Discovery podjął współpracę z doradcami JPMorgan, którzy już kontaktują się z potencjalnymi nabywcami. Podobno TVN Group może zostać wyceniony na ponad 1 miliard euro, a szansę na jego kupienie ma mieć (według „Onetu”) pochodząca z Czech miliarderka Renata Kellnerowa, bądź węgierscy inwestorzy. Teraz ujawniono, jak do tych rewelacji odnoszą się pracownicy stacji.

Pracownicy TVN obawiają się sprzedaży stacji

„Wirtualne media” dotarły do kilku pracowników telewizji TVN, którzy opowiedzieli o tym, jakie nastroje panują w stacji. Okazało się, że nie jest najlepiej. – Strach to jest od dłuższego czasu, ludzie się boją. (...) Od dwóch, trzech miesięcy chodzą pogłoski o sprzedaży Węgrom. Oni dają najlepszą kasę. Ostatnio mówiło się na korytarzach, że ta sprzedaż jest już przyklepana. Ponoć miała być niebawem ogłoszona. Słyszałem, że była zrobiona nawet prezentacja z omówieniem zmian, ale wylądowała w koszu. Ruch premiera Donalda Tuska to powstrzymał, ale parcie, żeby to sprzedać jest silne – zdradził dziennikarz, który pragnie zachować anonimowość.

Inny pracownik z kolei podkreślił, że dotychczas stacja ta, w przeciwieństwie do TVP i Polsatu, była stabilnym miejscem pracy, mimo zmian rządów. – Czuliśmy się dość stabilnie, a teraz ta stabilność została zachwiana. Jest nastrój niepewności. Wszyscy mamy poczucie, że coś dużego się może wydarzyć. Wszyscy mają nadzieję, że pozostanie to w rękach jakiegoś kapitału, który zapewni nam elementarną stabilność i niezależność. Na korytarzach wszyscy plotkują. Jedni mówią o Węgrach, drudzy o konsorcjum węgiersko-czeskim. Inni mówią, że Rafał Brzoska z InPostu zbierał pieniądze i nie wiadomo czy zebrał – tłumaczył prezenter.

