Wielki powrót do TVP! Lubiana prezenterka znów poprowadzi „Pytanie na śniadanie”

Znana i lubiana prezenterka, której uśmiech towarzyszył widzom przez ponad dekadę, znów zasiądzie na kanapie w studiu Telewizji Polskiej. Zostanie współprowadzącą programu „Pytanie na śniadanie”, na dodatek u boku swojego byłego telewizyjnego partnera.

Wielkie zmiany w „Pytaniu na śniadanie”

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, do grona prowadzących program „Pytanie na śniadanie” w TVP2 dołączy Marzena Rogalska. Jej partnerem antenowym zostanie Łukasz Nowicki, z którym współprowadziła śniadaniówkę w przeszłości. Informację serwisu o spektakularnym powrocie, do którego ma dojść już niebawem, potwierdziła Telewizja Polska.

Marzena Rogalska zajmie miejsce Joanny Górskiej, która zniknęła z porannego pasma, choć pozostaje w strukturach stacji. Powrót Rogalskiej to element szerzej zakrojonych zmian w „Pytaniu na śniadanie”. Od kiedy w listopadzie 2023 roku stery nad programem przejęła Barbara Dziedzic, skład prezenterów zmienia się jak w kalejdoskopie. Z anteną pożegnali się już m.in. Piotr Wojdyło, Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska i Klaudia Carlos (troje ostatnich nadal współpracuje z TVP). Obecnie program prowadzą cztery duety: Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Robert Stockinger i Krystyna Sokołowska, Beata Tadla i Robert El Gendy oraz Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz.

Marzena Rogalska wraca tam, gdzie była królową poranków

Dziennikarka była związana z TVP przez wiele lat. „Pytanie na śniadanie” prowadziła od 2009 roku, najpierw z Łukaszem Nowickim, później z Tomaszem Kammelem. Pożegnała się z programem i całą Telewizją Polską w lutym 2021 roku.

Przez ostatnie lata Rogalska pracowała dla TVN Style, gdzie widzowie mogli oglądać ją m.in. w programach: „Miasto kobiet”, „Rogalska Show”, „Małe światy wg Marzeny Rogalskiej”. W przeszłości prowadziła również popularne formaty w TVP, m.in. teleturniej „Dzieciaki górą!”, programy „Przygarnij mnie” i „Domy przyszłości”, a także show „Kocham cię, Polsko!”, gdzie przez kilka lat była kapitanką jednej z drużyn. Marzena Rogalska z powodzeniem udziela się również na radiowej antenie. W RMF FM prowadziła audycje takie jak „Na językach”, „Weekend bez granic” i „Halo, to ja”, potem związana była z Radiem Kolor („Zagraj swojej Marzenie”) oraz Antyradiem („Kuranty”). Obecnie można ją usłyszeć na antenie Radia Złote Przeboje.

