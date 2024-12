Nietypowe zakończenie „Faktów”. Anita Werner zwróciła się do widzów

W ostatnich tygodniach głośno jest o stacji TVN, która prawdopodobnie zostanie sprzedana przez Warner Bros. Discovery. Wiadomo, że koncern podczas tego procesu współpracuje z bankiem inwestycyjnym JPMorgan, który już skontaktował się z firmami potencjalnie zainteresowanym kupnem polskiego nadawcy. Podano, że na początku przyszłego roku mają one otrzymać zestaw szczegółowych informacji o grupie TVN. Teraz Anita Werner nawiązała do tego w „Faktach”.

Anita Werner w „Faktach” o sprzedaży TVN

Według dwóch źródeł Reutersa, grupa TVN może zostać wyceniona na ponad 1 mld euro. – Przy analizowaniu sprzedaży TVN będziemy priorytetowo traktować jego status jako niezależnego nadawcy informacyjnego – przekazał rzecznik. A kto jest zainteresowany kupnem stacji? Media wspominały o inwestorach z Węgier, Rosji lub Chin, co wywołało reakcję gabinetu premiera Donalda Tuska, który aktywował środki ochronne dla wiodących przedsiębiorstw z sektora mediów i telekomunikacji.

Do doniesień o rozpoczęciu procesu sprzedażowego odniosła się też prezeska TVN, Katarzyna Kieli, w mailu skierowanym do pracowników firmy. Przypomniała, że sprzedaż części swoich aktywów była rozważana przez koncern od kilku miesięcy. „Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu” – potwierdziła. Teraz z kolei do widzów, którzy zastanawiają się, co stanie się z TVN, niespodziewanie pod koniec „Faktów” zwróciła się Anita Werner.

– Świat się zmienia, ale to, co się nie zmienia, to nasze wartości. W redakcji „Faktów” TVN te wartości, to uczciwość dziennikarska i dziennikarski warsztat, to rzetelna, sprawdzona informacja. Wy, drodzy Państwo, macie prawo wiedzieć, a my jesteśmy tu po to, żeby tę wiedzę Wam dostarczyć. I będziemy. Niezmiennie — powiedziała prowadząca na zakończenie programu w poniedziałkowy wieczór 23 grudnia.

Czytaj też:

Wpadka na antenie TV Republika. Widzowie zaskoczeniCzytaj też:

Jarosław Gugała opuszcza Polsat News. Dostał program w innej stacjiCzytaj też:

Anita Werner wygłosiła przejmujące oświadczenie na koniec „Faktów”. Mówiła o „zagrożeniu dla widzów”