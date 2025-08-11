Powrót lubianych prezenterów. Poprowadzą „Dzień dobry TVN”

Telewizja TVN odsłania kolejne nazwiska gwiazd, które pojawią się na antenie z okazji 20-lecia „Dzień dobry TVN”. Dwoje lubianych przez widzów prowadzących poprowadzi program gościnnie, w jubileuszowym wydaniu śniadaniówki.

Anna Kalczyńska i Olivier Janiak wracają po latach

Informacja o udziale Anny Kalczyńskiej i Oliviera Janiaka pojawiła się w niedzielnym wydaniu „Dzień dobry wakacje” oraz w mediach społecznościowych programu. Kalczyńska dołączyła do „DDTVN” w 2014 roku i współprowadziła go do czerwca 2023 roku. Wcześniej przez ponad dekadę była twarzą TVN24, gdzie zajmowała się tematyką międzynarodową i prowadziła serwisy informacyjne. W listopadzie ubiegłego roku zadebiutowała na antenie TVP World jako prowadząca „World News Tonight” oraz programu „Face to Face”. Olivier Janiak był gospodarzem „Dzień dobry TVN” w latach 2005–2006, program prowadził w duecie z Magdą Mołek. Z TVN związany jest od 1999 roku, a widzowie znają go przede wszystkim z programu „Co za tydzień!”. Poza telewizją działa społecznie, prowadzi liczne gale i wydarzenia, był redaktorem naczelnym magazynu „Malemen”.

Wielkie powroty do „Dzień dobry TVN”

Fani prezenterów już się cieszą. „Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia”, „Super wiadomość, pani Ania perfekt zawsze przygotowana”, „Cudowna wiadomość! Mogłaby Pani wrócić już na stałe” – piszą pod informacją w mediach społecznościowych o powrocie Kalczyńskiej.

„Bardzo się cieszę na ten powrót”, „Super, powinien zostać z nami”, „Cudownie! Uwielbiamy”, „Świetny prezenter, świetny głos, opanowanie, piękne wypowiadanie się na wizji. Brak maniery dziennikarskiej, brak łykania kluchy w gardle, oraz sztampowego akcentu. A do tego przyjemnie się patrzy” – komentują post z wieściami o Janiaku w „DDTVN”.

Kalczyńska i Janiak poprowadzą gościnnie specjalne wydanie śniadaniówki i raczej nic nie wskazuje na to, by powrócili do stacji na stałe. Podobnie jak pozostałe gwiazdy, które z okazji jubileuszu zobaczymy w roli prowadzących, a są nimi: Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk i Wojciech Jagielski. „Dzień dobry TVN” będzie można ponownie oglądać od poniedziałku 18 sierpnia, codziennie od godziny 7.45 na antenie TVN. W wakacje zastąpił go w ramówce telewizji program „Dzień dobry wakacje”.

