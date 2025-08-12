Lubisz się popisywać? Powraca twój ulubiony program

W soboty TVN zaprosi widzów do świata kulinarnej rywalizacji, rozmów przy stole i domowych kolacji z atrakcjami. Niebawem startuje nowa edycja programu „Ugotowani”.

„Ugotowani” – kolacja z nieznajomym

W każdym odcinku spotka się czwórka nieznajomych. Spędzą razem cztery wieczory, a każdy z uczestników zaprosi pozostałych do swojego domu, serwując popisowe menu. Goście ocenią nie tylko smak potraw, lecz także atmosferę, wystrój i pomysł na wieczór. Zwycięzca, który zdobędzie najwięcej punktów, wróci do domu z tacą pełną banknotów.

„Ugotowani” to jednak nie tylko konkurs kulinarny – na sukces wieczoru składać będą się również zaplanowane atrakcje, wyjątkowa atmosfera, wystrój czy charyzma gospodarza – podkreślają twórcy programu.

Polska na talerzu

Nowa seria zabierze widzów w kulinarną podróż po całym kraju. Ekipa odwiedzi zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości, by sprawdzić, gdzie podaje się najlepsze domowe kolacje. Akcja pierwszych odcinków toczyć się będzie w Warszawie. Twórcy show przyznają, że w stolicy, konkurencja zapowiada się wyjątkowo smakowicie. Kto zachwyci gości i sięgnie po nagrodę? Odpowiedź poznamy już tej jesieni na antenie TVN.

