To jednak nie były plotki! Pierwsza żeńska para w „Tańcu z Gwiazdami”

To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Telewizja Polsat oficjalnie potwierdziła, że w 17. sezonie „Tańca z Gwiazdami” po raz pierwszy w historii programu zatańczy para złożona z dwóch kobiet.

Na parkiecie spotkają się wioślarka Katarzyna Zillmann i tancerka Janja Lesar. „Katarzyna Zillmann zatańczy w parze z Janją Lesar! Janja to prawdziwa mistrzyni parkietu – w swoim dorobku ma m.in. zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Blackpool oraz tytuł Mistrzyni Świata i Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich! W naszym programie tańczyła z największymi gwiazdami, a obecnie jest także choreografką show” – poinformował Polsat w mediach społecznościowych.

Katarzyna Zillmann to wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i Europy w wioślarstwie. Na igrzyskach w Tokio 2021 zdobyła srebrny medal w czwórce podwójnej, wielokrotnie stawała też na podium mistrzostw świata i Europy. Otwarcie mówi o swojej orientacji – jest lesbijką i od lat jest w związku z kanadyjską kajakarką Julią Walczak. Od 2021 roku pełni funkcję ambasadorki osób LGBT+, a od marca 2024 roku jest doradczynią ministra sportu ds. praw kobiet i walki z dyskryminacją płciową.

Tego jeszcze w „Tańcu z Gwiazdami” nie było

Janja Lesar to słoweńska tancerka, choreografka i trenerka. Ma na koncie tytuły Mistrzyni Słowenii i Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich. Po zakończeniu kariery turniejowej w 2008 roku zyskała w Polsce ogromną popularność dzięki „Tańcowi z Gwiazdami”. Debiutowała w programie jeszcze w czasach emisji w TVN, a po przeniesieniu show do Polsatu kontynuowała występy, sięgając po Kryształową Kulę w 2019 roku razem z Damianem Kordasem. Wcześniej tańczyła m.in. z Popkiem, Dawidem Kwiatkowskim i Michałem Koterskim.

Przypomnijmy, iż poza Katarzyną Zillmann w 17. „Tańcu z Gwiazdami” edycji wystąpią: influencer Mikołaj Bagiński, projektantka mody Ewa Minge, piosenkarka Lanberry, prezenter Polsatu Aleksander Sikora oraz aktorzy: Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel i Marcin Rogacewicz.

