Nad ranem szykuje się widowisko. Polacy nie będą chcieli tego ominąć

Noc pełna emocji czeka z poniedziałku na wtorek (z 25 na 26 listopada) widzów telewizyjnych, gdy na ekranach pojawi się „Dług”, kultowy polski dramat kryminalny z 1999 roku w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Produkcja, która powstał na podstawie autentycznych wydarzeń, opowiada historię dwóch młodych przedsiębiorców uwikłanych w mroczną spiralę przemocy i zastraszania.

„Dług” – film, który zszokował Polskę

Kiedy „Dług” trafił do kin w 1999 roku, wywołał falę dyskusji i uznanie krytyków, zdobywając liczne nagrody, w tym Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2000 roku film zdobył także pięć nagród Orłów – w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię dla Krzysztofa Krauze, najlepsze role dla Roberta Gonery i Andrzeja Chyry, najlepszy scenariusz dla Krauze i Jerzego Morawskiego.

Produkcja ukazuje brutalną rzeczywistość polskiej transformacji ustrojowej lat 90., pełną chaosu prawnego i moralnych dylematów. Scenariusz filmu luźno opiera się na prawdziwych wydarzeniach, które stały się symbolem tamtego okresu.

Akcja filmu toczy się na przełomie lat 1998-99 i jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Dwaj przyjaciele, Adam (Robert Gonera) i Stefan (Jacek Borcuch), rzucają studia, aby szukać szczęścia w biznesie. Planują otwarcie montowni skuterów. Brakuje im jednak pieniędzy, gdyż bank odmawia udzielenia kredytu. W tym czasie pojawia się biznesmen Gerard (Andrzej Chyra), dawny sąsiad Stefana, który proponuje im pomoc finansową. Niestety, jego warunki nie są możliwe do spełnienia – Adam i Stefan odmawiają skorzystania z jego oferty. Wówczas rozpoczyna się dramat – Gerard twierdzi, że zajmując się ich sprawą poniósł spore koszty. Żąda zwrotu pieniędzy. Z każdym dniem dług jest coraz większy i sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Kiedy mężczyźni zdają sobie sprawę, że ucieczka przed Gerardem jest niemożliwa, podejmują desperacki krok.

Film, który prowokuje do myślenia

„Dług” to jednak więcej niż tylko film o przemocy i zastraszaniu – to głos w debacie o granicach odpowiedzialności, bezsilności wobec systemu i moralnych konsekwencjach desperackich decyzji. Reżyser Krzysztof Krauze ukazuje historię bohaterów bez upiększeń, co czyni ją jeszcze bardziej poruszającą i aktualną nawet po latach.

Nie przegap okazji, by zobaczyć ten niezwykły obraz, który pozostaje jednym z najważniejszych filmów w historii polskiego kina. „Dług” zostanie wyemitowany w nocy z poniedziałku 25 listopada na wtorek 26 listopada o godzinie 1:40 na Polsacie.

