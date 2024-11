Zatrzęsienie nowości na Netflix. Co w tym tygodniu warto obejrzeć?

W tym tygodniu na Netflix zadebiutuje kilkanaście nowych tytułów. Od poniedziałku 25 listopada widzowie platformy obejrzą nowy dokument o brutalnym morderstwie 6-letniej JonBenet Ramsey. Trzyczęściowa seria od nominowanego do Oscara reżysera ma przede wszystkim pokazać błędy, jakie w tej sprawie popełniły organy ścigania. W czwartek 28 listopada zadebiutuje serial „Szaleństwo”, thriller z Colmanem Domingo w głównej roli o ekspercie medialnym, który trafia w lesie na zwłoki i przypadkowo wplątuje się w sprawę morderstwa. Już kolejnego dna – w piątek 29 listopada, pojawi się na platformie serial „Senna”, oparty na historii życia Ayrtona Senny, trzykrotnego mistrza Formuły 1, którego życie zakończyło się tragedią.

Co jeszcze w tym tygodniu warto obejrzeć? Oto wszystkie premiery.

Co w tym tygodniu oglądać na Netflix? Lista premier

„Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey” – poniedziałek

Rankiem 26 grudnia 1996 roku John i Patsy Ramseyowie obudzili się po rodzinnych świętach Bożego Narodzenia i zdali sobie sprawę, że ich najmłodsze dziecko, sześcioletnia JonBenét, zaginęło. Na dole znaleźli przerażający list z żądaniem okupu. Później tego samego dnia John Ramsey odkrył ciało swojej córki w piwnicy. Na jaw wyszła szokująca prawda — JonBenét nie została porwana, ale zgwałcona i brutalnie zamordowana w ich własnym domu. Policja z Boulder w Kolorado, która ma niewielkie doświadczenie w dochodzeniach w sprawie zabójstw, szybko rzuciła podejrzenia na rodzinę JonBenét. Relacjonowana raczej jednostronnie sprawa rozpaliła medialną wrzawę i szybko zmieniła się w ogólnokrajową obsesję. Dwadzieścia osiem lat później ta obsesja — i rzucanie oskarżeń — nie straciły na sile, a morderstwo JonBenét Ramsey nadal nie zostało wyjaśnione. Ten trzyczęściowy serial dokumentalny nagrodzonego Emmy i nominowanego do Oscara reżysera Joego Berlingera analizuje błędy, jakich dopuściły się organy ścigania oraz media.

„Resident Evil: Wyspa śmierci” – poniedziałek

W San Francisco Jill Valentine zajmuje się epidemią zombie i nowym wirusem T, Leon Kennedy jest na tropie porwanego naukowca z DARPA, a Claire Redfield prowadzi śledztwo w sprawie monstrualnej ryby, która zabija wieloryby w zatoce. Wraz z Chrisem Redfieldem i Rebeccą Chambers odkrywają, że wskazówki z tych trzech osobnych spraw prowadzą ich do tego samego miejsca – wyspy Alcatraz, gdzie zamieszkało nowe zło, które czeka na ich przybycie.

„Miłość na nowo” – poniedziałek

Zakochana Mira nie widzi świata poza Johnem. Kiedy mężczyzna zostaje potrącony przez samochód na jej oczach i ginie, wszystko lega w gruzach. Mijają dwa lata, a ona nadal nie może się otrząsnąć po śmierci ukochanego. Pomóc stanąć na nogi i ruszyć dalej ze swoim życiem próbuje młodsza siostra Suzy, jednak pogrążona nadal w smutku Mira zaczyna wysyłać sms-y na stary nr zmarłego, szukając ukojenia w rozmowie z nim. Nie ma pojęcia, że należy on obecnie do Roba, ponurego krytyka muzycznego przeżywającego zerwane zaręczyny. Zasypany intymnymi często wiadomościami Rob postanawia odszukać ich autorkę.

„Nasz mały sekret” – środa

Gdy okazuje się, że ich partnerzy są rodzeństwem, pełni urazy byli zakochani muszą spędzić święta pod jednym dachem, ukrywając swoją romantyczną przeszłość.

„Chef's Table”, część 7. – środa

Siódma część popularnego programu kontynuuje tradycję polegającą na prezentowaniu najlepszych szefów kuchni z całego świata, którzy na nowo definiują kulinarny krajobraz. W tym sezonie każdy z nich jest inny i każdy wnosi do programu swoją unikalną perspektywę i kreatywność.

„Szaleństwo” – czwartek

Muncie Daniels jest konsultantem politycznym, który został telewizyjnym komentatorem i trochę się zagubił. Bierze dłuższy urlop i wyjeżdża do Poconos, aby napisać książkę. Tam jest jedynym świadkiem morderstwa znanego zwolennika supremacji białych — zbrodni, w którą ktoś próbuje go wrobić. Muncie zostaje zmuszony do ucieczki. Desperacko walcząc o oczyszczenie swojego imienia, musi rozwikłać sekret globalnego spisku, zanim będzie za późno. Po drodze odnawia kontakt z rodziną, znajduje nieoczekiwanych sojuszników i sprzeciwia się dezinformacji w epoce postprawdy.

„Asaf” – czwartek

Asaf to zwykły kierowca z silnym kompasem moralnym, który po rozstaniu z żoną i synem próbuje wrócić do normalnego życia. W wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego wpada w niewłaściwe towarzystwo i trafia do świata pełnego tajemnic. Jego życie nigdy już nie będzie takie samo.

„Czy to ciasto? Święta” – czwartek

Utalentowani cukiernicy, niewiarygodne iluzje i radosna świąteczna atmosfera. W programie „Czy to ciasto? Święta” zobaczymy dziewięciu zwycięzców poprzednich sezonów, którzy zmierzą się w bożonarodzeniowych konkurencjach. W czterech odcinkach tej świątecznej edycji oszałamiającego konkursu cukiernicy stworzą pyszne repliki łyżew, girland, dziadków do orzechów i innych dekoracji. Zachwycą jurorów celebrytów swoimi pysznymi świątecznymi iluzjami, walcząc o szansę rywalizacji o nagrodę główną.

„Senna” – piątek

W sześciu odcinkach „Senna” po raz pierwszy przedstawi pełne przeszkód, wzlotów, upadków, radości i smutków życie Ayrtona, analizując jego charakter i relacje osobiste. Historia zaczyna się od początków kariery wyścigowej trzykrotnego mistrza Formuły 1, czyli od przeprowadzki do Anglii i rywalizacji w zawodach Formuły Ford, i obejmuje okres aż po tragiczny wypadek na włoskim torze Imola podczas Grand Prix San Marino.

„Śnieżna siostra” – piątek

Zbliża się Wigilia. Tego dnia Julian skończy też jedenaście lat. Zwykle jest to najwspanialszy dzień w roku wypełniony cudownym zapachem pierniczków i mandarynek oraz dźwiękiem trzaskającego ognia; to czas ubierania choinki i migoczących świec. Ale w tym roku nic nie jest takie jak zwykle. Julian i jego rodzina są pogrążeni w żałobie po śmierci jego starszej siostry i Julianowi wydaje się, że Boże Narodzenie właśnie odwołano. Wtedy poznaje radosną i uwielbiającą święta Hedwig i zaczyna wierzyć, że w tym roku Gwiazdka jednak nadejdzie. Tyle że dom Hedwig jest jakiś dziwny, no i kim jest ten starszy mężczyzna, który ciągle się po nim kręci?

„Zdążyć przed świętami” – piątek

Po znalezieniu listu miłosnego w mundurze z czasów II wojny światowej, Russel zwraca się o pomoc do emerytowanej major, aby rozwikłać ten sekret przed świętami.

„Tanecznym krokiem ku miłości” – piątek

Była tancerka Christine zapisuje się na konkurs taneczny, aby wesprzeć zadłużoną rodzinę. Czy uda się jej lawirować pomiędzy dawną a nową miłością, by wyjść na prostą?

„Wiadomość przed świętami” – piątek

Nieoczekiwany sms skłania Addie do wyruszenia w świąteczną podróż do Vermont, gdzie nowo nawiązana przyjaźń z Naną na zawsze odmieni jej życie.

„Świąteczny walc w Paryżu” – piątek

Skromna księgowa i były tancerz zawodowy biorą udział w paryskich zawodach taneczych, zmagając się z męczącymi próbami, rywalami i rodzącym się między nimi uczuciem.

„Święta po królewsku” – piątek

Pewnego dnia butik Belli odwiedza nietypowy klient o arystokratycznych korzeniach. Czyżby romans z uroczym brytyjskim księciem był jej tegorocznym prezentem gwiazdkowym?

„Cyfrowe ślady” – sobota

Kiedy mama June i jej nowy partner nie wracają z wycieczki do Kolumbii, utalentowana nastolatka samodzielnie rozpoczyna śledztwo w internecie.

Czytaj też:

Dwa polskie seriale biją rekordy Netfliksa. Jakie jeszcze warto obejrzeć?Czytaj też:

Najwyżej oceniane filmy z 2024 roku, które obejrzysz na Netflix