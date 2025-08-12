Z HBO Max znika kolejny kapitalny film. Brad Pitt jako legendarna postać

Film Andrew Dominika „Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda” miał swoją premierę w 2007 roku i był oparty na powieści Rona Hansena o tym samym tytule z 1983 oku. W rolach głównych występują Brad Pitt jako JesseJames, Casey Affleck jako Robert Ford, a w rolach drugoplanowych Sam Shepard, Mary-Louise Parker, Paul Schneider, Jeremy Renner, Zooey Deschanel czy Sam Rockwell.

W 1880 roku w Ameryce wszyscy znają Jesse'ego Jamesa. Jest najbardziej poszukiwanym przestępcą, ściganym przez prawo w dziesięciu stanach. Jest również największym bohaterem, uważanym przez ludzi za ówczesnego Robin Hooda. Robert Ford? Nikt go nie zna. Jeszcze nie. Jednak ambitny 19-latek zamierza to zmienić. Zaprzyjaźni się z Jessem, wstąpi do jego gangu. I jeśli to nie przyniesie mu sławy znajdzie inny, bardziej nikczemny sposób.

Przyjaźń, która przerodziła się w rywalizację, poszukiwanie sławy, które stało się obsesją. To wszystko znajdziesz w wyprodukowanej przez Ridleya Scotta epickiej opowieści z pasjonującą rolą Brada Pitta (zdobywca nagrody dla Najlepszego Aktora na Festiwalu Filmów w Wenecji) jako Jesse'ego i Caseya Afflecka jako młodego przestępcy, który jest coraz bliżej upragnionego celu... i coraz dalej od swojego człowieczeństwa.

Film, chociaż mimo nominacji do głośnych nagród, jak Oscary czy Złote Globy, nie doczekał się statuetek, został mocno doceniony przez widzów, którzy do dziś nie mogą przeboleć, dlaczego nie otrzymał żadnej z najbardziej prestiżowych nagród w branży.

Na stronie agregującej recenzje Rotten Tomatoes, 77 proc. ze 177 recenzji krytyków jest pozytywnych, co daje filmowi średnią ocenę 7,2/10. Konsensus widzów brzmi: „Dzięki dwóm głównym rolom, »Zabójstwo« to mistrzowsko zrealizowany film kostiumowy i wnikliwe spojrzenie na jedną z ponadczasowych postaci amerykańskiej legendy”. Z kolei portal Metacritic, który korzysta ze średniej ważonej, przyznał filmowi ocenę 68 na 100, na podstawie 32 opinii krytyków, co wskazuje na „ogólnie pozytywne” recenzje.

Wysokie noty film ma także na polskim Filmwebie – od widzów 7,2/10 (na 50 tys. opinii), a od krytyków 7,6/10 (42 opinie). „Apatyczna biografia ludzkich dwuznaczności pokryta najciemniejszym cieniem kowbojskich siodeł i odmętów psychicznego zdystansowania. Aż yihaa wstyd zrobić” – pisał krytyk Filmwebu Maciej Roch Satora. „Rzadkość w amerykańskim kinie. Komuś chciało się opowiadać historię bez pędzenia jak wariat, dając sobie czas na dialogi. Świetne »kulisy« budowania legendy” – pisał z kolei Kamil Dachnij z Onetu.

Film „Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda” obejrzycie na HBO Max tylko do końca sierpnia. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście – warto nadrobić ten klasyk.

