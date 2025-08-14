4 najlepsze horrory teraz na HBO Max. Mrożą krew w żyłach

Wszystkim fanom dobrych horrorów podpowiadamy dziś, jakie cztery tytuły warto z pewnością obejrzeć. Wybraliśmy te nowsze filmy – z ostatnich pięciu lat, na które być może jeszcze nie trafiliście, a które z pewnością warto nadrobić. Nie ma tutaj przeciętnych produkcji – to horrory, które docenili widzowie na całym świecie. Sprawdźcie nasze rekomendacje!

4 kapitalne horrory, które są teraz dostępne do obejrzenia na HBO Max

„Niewidzialny człowiek”

Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości. Kiedy jej mąż popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.

„Grzesznicy”

Akcja rozgrywa się w latach 30-tych XX wieku na południu Ameryki. Dwaj bracia bliźniacy Smoke i Stack wracają do rodzinnego miasta, mając nadzieję na nowe, spokojniejsze życie. Za skradzione pieniądze kupują tartak w którym otwierają klub muzyczny z muzyką juke. Ich wielkie nadzieje na nowy początek bardzo szybko zamieniają się w prawdziwy koszmar.

„Ostatniej nocy w Soho”

Eloise, przyjeżdża to Londynu i marzy o karierze projektantki mody. W tajemniczych okolicznościach spotyka olśniewającą piosenkarkę, Sandy. Ale Londyn lat 60-tych nie jest tym, czym się wydaje. Elosie zaczyna czuć, że czas się rozpada i nadchodzą niejasne konsekwencje.

„Barbarzyńcy”

Przybywając do Detroit na rozmowę o pracę, młoda kobieta wynajmuje dom. Dociera tam późno w nocy i okazuje się, że dom wynajęto również obcemu mężczyźnie, który jest już na miejscu. Wbrew rozsądkowi, Tess postanawia przenocować i wkrótce odkrywa, że nieoczekiwany współlokator to nie jest jej największy problem.

