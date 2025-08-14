Polacy znów usłyszą: „Idź na całość!”. Jest data emisji legendarnego programu

„Idź na całość”, kultowa produkcja z lat 90., ponownie zagości w telewizji. W odświeżonej odsłonie, z doskonale znanym prowadzącym.

Nowe bramki, nowy Zonk, nagrody na miarę XXI wieku

Program, który przed laty trzymał widzów w napięciu od pierwszej minuty do finałowego gongu, poprowadzą Zygmunt Chajzer i Robert Motyka. Zmianie uległa scenografia. Symboliczne bramki są teraz większe, Zonk, postrach uczestników i dawny przedmiot marzeń fanów teleturnieju, wciąż jest czerwony, ale jego sylwetka stała się smuklejsza, a pyszczek krąglejszy. Zamiast w czarnym, skrywa się teraz w fioletowym worku. „Zmodernizowano” także nagrody, by były bardziej na miarę naszych czasów. Wśród nich będę m.in. nowoczesne telefony, telewizory czy zagraniczne wycieczki.

„Idź na całość” – teleturniej, w którym opłaca się ryzykować?

„Idź na całość” to dynamiczny miks zgadywanek, pojedynków z publicznością i błyskawicznych decyzji, w którym liczy się intuicja, odwaga i trochę szczęścia. Punktem kulminacyjnym każdego odcinka jest Wielki Finał. Moment, w którym uczestnik może postawić wszystko na jedną kartę i wymienić dotychczasowe wygrane na to, co schowane jest za jedną z bramek. Może to być super nagroda, a może też być… Zonk!

Pierwszy odcinek nowej odsłony „Idź na całość” — po ponad dwóch dekadach przerwy — widzowie zobaczą 7 września 2025 roku w TTV o godz. 16.05. Powtórki będą emitowane w TVN Siedem w soboty o 19, od 13 września.

