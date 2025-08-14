Mikołaj Krawczyk i jego burzliwe romanse. Jak się kończyły?

Mikołaj Krawczyk widzom znany jest m.in. z takich seriali jak „Pierwsza miłość”, „Klan” czy „Barwy szczęścia”. Ostatnio głównie z publicznego nagłaśniania już i tak głośnego konfliktu z byłą partnerką, Anetą Zając. Oczywiście, nie ona jedna skradła w przeszłości serce aktora. Czy pamiętamy poprzednie wielkie romanse, które czasami kończyły się melodramatem?

Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając. „Jest niezwykłą kobietą”

W latach 2004-2005 Mikołaj Krawczyk spotykał się z aktorką i tancerką Karoliną Nowakowską. Kolejną jego miłością była partnerka z serialu „Pierwsza miłość” Aneta Zając. Zwrócili na siebie uwagę już na studiach, ale uczucie rozgorzało, gdy zaczęli razem występować w serialu „Pierwsza miłość”.

„Ja przyszłam na pierwszy rok, a Mikołaj był już na trzecim. Szybko wpadł mi w oko. [...] Później, gdy zaczęliśmy grać w serialu, poznałam go bliżej. I okazało się, że maniakalne gnębienie studentki to nie wszystko, co potrafi. Zaczęłam więc zgłębiać jego pozostałe walory” – wspominała w rozmowie Aneta. „Gdy spotkałem Anetę, też tkwiłem w związku bez przyszłości. Aneta jest niezwykłą kobietą. W dodatku dla mnie samo zewnętrzne piękno kobiety to nie wszystko. Ona musi mieć też piękną duszę. I Aneta ją ma!” – zapewniał wówczas Mikołaj w wywiadach. Dziś w internecie wychwala „zdecydowanie atrakcyjniejszą” aktualną żonę i jej „zestaw cech”, o Anecie pisząc, że fajnie, że schudła, bo może wreszcie znajdzie sobie faceta i da mu spokój.

Od „Pierwszej miłości” do sali sądowej

Byli parą przez 7 lat, na koniec zaczęli spotykać się.. w sądzie. Najpierw była rozprawa o ograniczenie praw rodzicielskich Krawczykowi w stopniu pozwalającym Zając samodzielnie decydować o niektórych kwestiach związanych z ich synami-bliźniakami Michałem i Robertem. Potem aktor rozpoczął walkę o… obniżenie alimentów na dzieci. Sugerował, że środki, które daje na dzieci, z uwagi na ich wysokość, nie są w całości przeznaczone na potrzeby dzieci. Tabloidy donosiły wówczas o jego sporych zaległościach z tego tytułu. Po ponad dekadzie — para rozstała się w 2012 roku — w mediach znowu zrobiło się głośno o synach Anety Zając i Mikołaja Krawczyka. Ten ostatni stwierdził wprost: „Moi synowie są alienowani [...] I jest to fakt potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu”.

Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk. „Kosmos”!

Wieści o kolejnej wielkości miłości Krawczyka dla wielu były szokujące. Kolejną bowiem partnerką aktora została Agnieszka Włodarczyk. Koleżanka z planu „Pierwszej miłości”, w której grali Mikołaj i Aneta. Żeby było zabawniej, przez pewien czas tworzyli całkiem zgrane trio. Oni nic sobie nie robili z plotek, że koleżanka odbiła koleżance faceta, bo poczuli między sobą „Kosmos”.

„Spotyka się dwoje ludzi i nagle zdarza się między nimi »Kosmos«, jak my to nazywamy. Wszystko się sprzęga, łączy w całość, popycha ich ku sobie i nie ma już na to lekarstwa” – opowiadali Agnieszka i Mikołaj we wspólnym wywiadzie. W 2013 roku się zaręczyli, a w 2016 rozstali. Poniosły się plotki, że tym razem to Agnieszce faceta odbiła Sylwia Juszczak, aktorka z serialu „Żmijowisko”, obecna żona Krawczyka.

Agnieszka przez Mikołaja „musiała przeżyć żałobę”

Dla Agnieszki Włodarczyk miał to być ten jedyny, ostatni związek w życiu. Były piękne plany, dom, ślub… skończyło się dramatem. Po czasie, kiedy już ochłonęła, aktorka przyznała, że bardzo przeżyła rozstanie. „Ostatni związek, czteroletni, to czas, gdy zaczęłam się przygotowywać do założenia rodziny, ale nie wyszło... Życie w związku mi odpowiada. Pewnie dlatego po ostatnim rozstaniu z trudem zaakceptowałam, że zostałam sama. Czułam pustkę” – wyznała Agnieszka Włodarczyk w magazynie „Gala”.

„Przez ostatni rok nic mnie nie interesowało i na nic nie miałam ochoty. Musiałam przeżyć żałobę po związku, który miał być na zawsze, a okazał się perfekcyjną iluzją” – dodała gorzko aktorka.

Michał Krawczyk i Sylwia Juszczak-Krawczyk

Obecnie Mikołaj wiedzie życie u boku żony Sylwii Juszczak-Krawczyk. Wzięli ślub w 2017 roku, ale znali się wcześniej. Podobno motyle w brzuchu poczuli w programie „Celebrity Salon” emitowanym wówczas na antenie Polsat Cafe. W 2019 roku wzięli ślub kościelny, połączony z chrzcinami ich córki Konstancji. Jak dotąd to jedyne dziecko pary. Mikołaj ma dwójkę synów z Anetą Zając, a Sylwia dwóch synów z pierwszym mężem (Mikołaj jest trzecim), projektantem wnętrz Tomaszem Pągowskim.

