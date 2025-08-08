Gwiazda „M jak miłość” w kabarecie. TVP szykuje wyjątkowy show

15 sierpnia Lidzbark Warmiński znowu stanie się kabaretową stolicą Polski. Na scenie królować będą legendy kabaretu i nieoczekiwane parodie. Widzowie przed telewizorami mogą szykować się na porządną porcję „męskiego żartowania”.

„Męskie żartowanie” z plejadą gwiazd kabaretu

Tegoroczna Kabaretowa Noc pod Gwiazdami odbędzie się pod przewrotnym hasłem „Męskie żartowanie” i – jak zapowiadają twórcy – będzie to satyryczny przegląd męskich stereotypów, popkulturowych wzorców i współczesnych prób bycia macho. Wszystko z dystansem, ironią i sporą dawką muzyki.

Na scenie zobaczymy absolutną czołówkę polskiego kabaretu. Do Lidzbarka przyjadą m.in. Kabaret Rak (w nowym składzie: Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski), Kabaret pod Wyrwigroszem, Formacja Chatelet, De DżentelmenS, Zdolni i Skromni, Trzecia Strona Medalu, Grzegorz Halama jako kultowy Pan Józek (w duecie z Bartoszem Brzeskotem) oraz Wojtek Fiedorczuk. Na scenie nie zabraknie też legendy – Tadeusza Drozdy. Gospodarzem wieczoru będzie Mariusz Kałamaga.

Aktorka z „M jak miłość” na kabaretowej scenie

Kobiecym akcentem tego wydarzenie będzie Michalina Sosna, która udowodni, że męskie żartowanie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla panów. Gwiazda „M jak miłość”, aktorka teatralna i telewizyjna, artystka kabaretowa, prezenterka zagrała już m.in. w takich serialach i filmach, jak „Przyjaciółki”, „Na dobre i na złe”, „Komisarz Alex”, „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”, czy „Planeta singli”. W 2018 uczestniczyła w 10. edycji programu rozrywkowego Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Rok później poprowadziła koncert „Debiutów” podczas 56. KFPP w Opolu.

instagram

Kultowe hity w kabaretowym stylu. Będzie się działo!

Satyryczne skecze to nie wszystko. W czasie Kabaretowej Nocy pod Gwiazdami ogromną rolę odegra także muzyka. Artyści sięgną po repertuar z legendarnego i jak się niedawno okazało absolutnie topowego „Męskiego Grania”. Kabareciarze przygotowali jednak zupełnie nowe, zaskakujące aranżacje znanych wszystkim przebojów. Parodie największych hitów Dawida Podsiadły, Krzysztofa Zalewskiego i Brodki rozbrzmiewać będą w mocno oryginalnych odsłonach.

Gdzie i kiedy oglądać Kabaretową Noc pod Gwiazdami 2025?

Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w Lidzbarku, nic straconego. TVP2 pokaże wydarzenie na żywo w piątek, 15 sierpnia, o godzinie 19:30. Równolegle transmisja będzie dostępna na TVP VOD.

Czytaj też:

„Czarna śmierć” nadchodzi. Nowy serial przypomni koszmar z PRL-uCzytaj też:

Powtórzy sukces „Rancza”? TVP szykuje serialową bombę!