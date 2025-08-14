Michał Wiśniewski szokuje szczerym wyznaniem. Poddał się temu zabiegowi

Michał Wiśniewski znów zaskoczył szczerością. Gwiazdor postanowił definitywnie zamknąć pewien rozdział w swoim życiu i poddał się… wazektomii.

Wiśniewski „zrobił się płodny mimo wazektomii”

Artysta w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post, Karoliną Motylewską, opowiadał głównie o planach koncertowych i nowej płycie, ale w pewnym momencie zaskoczył nieoczekiwanym wyznaniem. „Teraz zagramy resztę plenerowych koncertów, później wchodzimy na salę. Bardziej intymnie. Koncerty akustyczne. I zacząłem pisać kolejną płytę. Zrobiłem się płodny mimo wazektomii, to jest ciekawe” – stwierdził.

Wazektomia to mikrochirurgiczny zabieg antykoncepcyjny dla mężczyzn, polegający na przecięciu i podwiązaniu nasieniowodów, co skutkuje niepłodnością mężczyzny. Po wazektomii współżycie i funkcje seksualne pozostają niezmienione i nie są zaburzone, jednak mężczyzna nie może już spłodzić dziecka. Jest to metoda trwała, ale istnieje możliwość odwrócenia skutków wazektomii.

Michał Wiśniewski: To była propozycja żony

Ojciec sześciorga dzieci szczerze przyznał, że była to propozycja jego aktualnej żony, Poli, ale też on sam natychmiast się z nią zgodził. „To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania” – wyznał.

Wokalistka Ich Troje może pochwalić się wyjątkowo barwnym i bujnym życiem rodzinnym. Z pięcioma żona doczekał się sześciorga dzieci. Z Martą „Mandaryną” Wiśniewską ma Xaviera i Fabienne, z Anną Świątczak – Etiennette Annę oraz Vivienne Viennę, a z obecną żoną Polą – Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Ze wszystkimi stara się utrzymać jak najlepsze i jak najbardziej przyjazne relacje. Wspólnie wychowują dzieci, spotykają się przy jednym stole podczas rodzinnych uroczystości.

Choć rodzina niezmiennie jest dla niego priorytetem, a wazektomia to zabieg odwracalny, Wiśniewski nie czuje przymusu ponownego zostania tatą noworodka. „Można odwrócić, ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać” – podsumował muzyk.

Czytaj też:

Nie żyje muzyk T.Love. Muniek Staszczyk żegna przyjacielaCzytaj też:

„13 posterunek” powróci po 30 latach? Pazura: Musimy znaleźć jakiegoś wariata