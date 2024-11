Dwa polskie seriale biją rekordy Netfliksa. Jakie jeszcze warto obejrzeć?

Pierwszy serial, który bardzo przypadł ostatnio do gustu Polakom, to „Idź przodem, bracie”, thriller akcji, który od czasu premiery nie znika z czołówki listy 10 najpopularniejszych na Netflix. To opowieść o zwolnionym z pracy policjancie z oddziału elitarnej jednostki taktycznej, który usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Serial został doceniony zarówno przez widzów jak i krytyków – na Filmwebie ma oceny powyżej 7,7/10. „Serial petarda. Genialne widowiskowe sceny akcji, których nie powstydziłby się Michael Mann”; „Taki serial mógłby zrobić Taylor Sheridan. Najlepsze sceny akcji, jakie widziałem w polskim kinie” – piszą recenzenci.

Druga, mocna propozycja od Netflix, która robi furorę na platformie to „Matki pingwinów”, który oceną przebija nawet „Idź przodem, bracie”. To historia znanej zawodniczki MMA, która dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie siedmioletniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do „Cudownej przystani” – placówki poleconej przez psycholożkę z poradni. Młoda mama nie zdaje sobie sprawy, że rodzice uczniów „Przystani” pochodzą z zupełnie innego świata niż ona. Wśród nich jest samotny ojciec, influencerka i oddana mama, która poświęciła wszystko dla swojego syna. Początkowo kobieta jest nastawiona do szkoły sceptycznie, ale po tym jak jej syn zaprzyjaźnia się z jedną z uczennic, młoda mama musi zaakceptować nową sytuację. Okazuje się jednak, że w „Cudownej przystani” nie brakuje problemów, które sprawiają, że wojownicze usposobienie kobiety daje o sobie znać.

„Matki pingwinów” i „Idź przodem, bracie” są obecnie najpopularniejszymi serialami na polskim Netfliksie. Jakie jeszcze rodzime produkcje wywoływały wcześniej takie emocje? Przypominamy.

Dobre polskie seriale, które biły rekordy popularności na Netflix

„1670”

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

„Rojst”

Lata 80. w Polsce – sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa – młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz (Andrzej Seweryn), doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) – syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Czym bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst – bagno, z którego trudno się wydostać.

„Wielka woda”

Lipiec 1997 roku, wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem, ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer, aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi.

„W głębi lasu”

Serial obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach.

„Informacja zwrotna”

Serial na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

„Infamia”

Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie zwyczajnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.

