Nie żyje dziecięca gwiazda seriali. Miała 60 lat

Danielle Spencer, która w hicie ABC „Co się dzieje?!” wcielała się w rezolutną Dee Thomas, zmarła w wieku 60 lat. Informację potwierdził jej kolega z planu, Haywood Nelson, w rozmowie z „The Hollywood Reporter”. Aktorka odeszła w poniedziałek w szpitalu w Richmond w stanie Wirginia. – „Cierpiała bardzo długo, ale wykazała się wielką odwagą” – powiedział Nelson.

Danielle Spencer nie żyje. Karierę rozpoczęła mając 11 lat

Serial „Co się dzieje?!” był luźno oparty na filmie „Coolley High” z 1975 roku i od razu zdobył wiernych fanów. Spencer jako młodsza siostra Rogera „Raja” Thomasa (Ernest Thomas) i córka Mabel (Mabel King) błyskawicznie podbiła serca widzów swoim powiedzonkiem: „Ooooh, powiem mamie!”.

Danielle Luise Spencer urodziła się 24 czerwca 1965 roku w Nowym Jorku. Karierę zaczynała w wieku zaledwie 7 lat w zespole teatralnym, którego współzałożycielem był jej ojczym, aktor Tim Pelt. Wystąpiła epizodycznie w filmach „Serpico” (1973) i „Harry i Tonto” (1974). W wieku 11 lat dostała rolę w „Co się dzieje?!”, co skłoniło rodzinę do przeprowadzki do Kalifornii. – „Nigdy nie widziałam młodej czarnoskórej dziewczyny w takim blasku reflektorów, więc nie miałam punktu odniesienia, jak sobie poradzić z tą szansą” – mówiła w 2014 roku magazynowi „Jet”. Po zakończeniu emisji serialu wyjechała z rodziną na Wybrzeże Kości Słoniowej, a później studiowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis i UCLA. Dyplom lekarza weterynarii zdobyła w 1993 roku na Uniwersytecie Tuskegee. James L. Brooks obsadził ją nawet jako weterynarza w swoim filmie „Lepiej być nie może” (1997).

Tragiczne wypadki i walka z chorobą

We wrześniu 1977 roku Spencer przeżyła poważny wypadek samochodowy w Malibu. Zginął wtedy jej ojczym, a ona sama spędziła kilka tygodni na oddziale intensywnej terapii. – „Nie zdążyłam nawet pożegnać się z moim ojczymem, Daddym Timem, którego kochałam i który nauczył mnie show-biznesu” – wspominała w autobiografii „Through the Fire… Journal of a Child Star”.

W kolejnych latach w jej życiu nie brakowało dramatycznych zwrotów. W 2003 roku została sparaliżowana od pasa w dół, najprawdopodobniej w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku. W 2014 roku ujawniła, że choruje na raka piersi. Aktora przeszła podwójną mastektomię, a cztery lata później pilną operację zatrzymania krwawienia do mózgu. Mimo to pracowała jako weterynarz w rejonie Los Angeles przez ponad 20 lat, a po przeprowadzce do Richmond w 2014 roku prowadziła w lokalnej telewizji program o opiece nad zwierzętami. W tym samym roku została uhonorowana miejscem w Narodowym Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów w Smithsonian.

