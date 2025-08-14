Wielkie premiery na streamingach. Wpada nowiutki hit z Pedro Pascalem!

Trzymający w napięciu thriller „Namierzony”, Cate Blanchett i Michael Fassbender jako para agentów w „Szpiegach” czy emocjonalni „Materialiści” – hit kinowy z Pedro Pascalem, Chrisem Evansem i Dakotą Johnson. To tylko niektóre hity, które w sierpniu obejrzycie na platformie Premiery Canal+. Część filmów jest już dostępna – zobaczcie, co możecie obejrzeć, a na co warto czekać!

Sierpień pełen nowości. Hit z Pedro Pascalem w sieci!

„Namierzony” (thriller/akcja) – już dostępny

Guy to wybitny naukowiec, który poświęcił karierę na stworzenie technologii mającej na celu pomoc krajom Trzeciego Świata. Kiedy jego pracodawcy postanawiają wykorzystać jego przełomowy wynalazek jako śmiercionośną broń, mężczyzna ucieka do Europy, zmienia tożsamość i wiedzie spokojne życie w odosobnieniu. Sielanka nie trwa jednak długo. Wszystko zmienia się, gdy byli pracodawcy wpadają na trop Guy’a i chcą odebrać mu jego dzieło życia.

„Get Away” (horror) – już w serwisie

Wycieczka na festiwal odbywający się na jednej ze szwedzkich wysp to dla rodziny Smithów okazja do spędzenia czasu wśród najbliższych. Choć od początku wydarzenie zdaje się być co najmniej dziwne, a lokalni mieszkańcy ostrzegają Smithów i jasno sugerują, że powinni opuścić Svältę, rodzina stara się korzystać z uroków wyspy. Z czasem okazuje się, że wymarzony urlop zamienia się w koszmar… W roli głównej Nick Frost, który wcieli się w rolę Hagrida w serialowym „Harrym Potterze”.

„Szpiedzy” (thriller) – już w serwisie

Lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny? Przed tym dylematem staje agent brytyjskiego wywiadu, którego zadaniem jest namierzenie zdrajcy w gronie najbliższych współpracowników. Gdy dowody zaczynają obciążać jego żonę, zaufaną agentkę, George musi odnaleźć w sobie siłę, by wybrać pomiędzy miłością a uczciwością. Świetne role Micheala Fassbendera i Cate Blanchett to wisienka na torcie tego trzymającego w napięciu thrillera. Reżyseruje Steven Soderbergh, odpowiedzialny za takie hity jak trylogia „Ocean’s Eleven” czy „Traffic”.

„Materialiści” – premiera 26 sierpnia

Instytucja swatki wydaje się być przestarzała? Nic bardziej mylnego! Lucy, główna bohaterka „Materialistów” to nowojorski ludzki odpowiednik Tindera, która świetnie radzi sobie z kojarzeniem par. Problemy w jej życiu zaczynają się w momencie, w którym poznaje na pozór idealnego mężczyznę, a następnie zaczyna znowu czuć coś do swojego byłego partnera…Czy da się wybrnąć z tego miłosnego trójkąta bez większych strat? W rolach głównych same gwiazdy – Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans, a reżyseruje Celine Song („Poprzednie życie”).

„Diva Futura” (dramat) – już w serwisie

Klimat Włoch przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kobiety w środowisku rodzącego się biznesu pornograficznego. Ten film to zapis wspomnień największych gwiazd tamtego czasu, które, pracując przy tworzeniu tak zwanych filmów dla dorosłych, nie doświadczały upokorzeń, a ich praca była szanowana i doceniana przez szefa, Riccardo Schichimi. Celem reżyserki filmu, Giulii Louise Steigerwalt, było przedstawienie feministycznej wizji biznesu porno, który może być wolny od przemocy i prowadzony z szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych w niego osób.

Czytaj też:

2,5 godziny nieustannego napięcia. Ten thriller rozwala na łopatkiCzytaj też:

4 najlepsze horrory teraz na HBO Max. Mrożą krew w żyłach