2,5 godziny nieustannego napięcia. Ten thriller rozwala na łopatki

Denis Villeneuve przed głośną „Diuną” stworzył całą masę mocnych filmów, głównie thrillerów. „Wróg”, „Sicario”, „Nowy początek”, „Pogorzelisko” – te wszystkie produkcje, które wyszły spod jego ręki, zyskały uznanie na całym świecie. Najmocniejszym jednak, jeżeli chodzi o emocjonalność i napięcie, filmem tego uznanego reżysera jest „Labirynt”, na podstawie scenariusza Aarona Guzikowskiego. Obraz, który miał premierę w 2013 roku, odniósł sukces finansowy, zarabiając na całym świecie 122 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym 46 milionów dolarów. Choć mimo nominacji, nie doczekał się Oscara, do tej pory, lata po swojej premierze, uznawany jest za kino wybitne, któremu trudno dorównać.

To jeden z najmocniejszych thrillerów w historii kina

Ten mocny thriller, w którym główne role zagrali Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal, pokazuje, jak daleko można się posunąć, by ochronić własną rodzinę. Keller Dover (Hugh Jackman) staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?

Co piszą o nim widzowie? „Najlepsze zakończenie, jakie widziałem”; „Dlaczego takie filmy nie dostają Oscarów?”; „Nie ma słów, które potrafiłyby opisać uczucie, które doświadczyłem po filmie. To najlepszy thriller, jaki widziałem”; „Pierwsza liga w gatunku thrillera”; „Dzieło wybitne. Dramaturgia na poziomie level hard” – czytamy wśród komentarzy na polskim Filmwebie.

„Labirynt” w Polsce dostępny jest na platformach Prime Video, Moje eKino i Megogo.

