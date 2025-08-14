„Trudno być atrakcyjną bez biustu”. Reakcja Koroniewskiej powala!

Aktorka, która jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, jest też regularnie narażona na hejt. Z tym trzeba się liczyć, ale niewybredne komentarze dotyczące kobiecego wyglądu to już przegięcie.

Czy „trudno być atrakcyjną bez biustu?”

Choć Joanna Koroniewska już od ponad dekady nie pojawia się na szklanych ekranie, to dla wielu widzów wciąż jest Małgosią Mostowiak z uwielbianego przez Polaków serialu „M jak miłość”. Dla setek internautów (na Instagramie aktorka ma 879 tys. obserwujących) – współgospodynią „Domówki u Dowborów” i autorką filmików, w których wraz z mężem, Macieje Dowborem, żartobliwie i na poważnie relacjonują swoje życie i komentują codzienność. Fani Joasi doskonale wiedzą, że nieraz mierzy się ona z zalewem hejtu, co gorsza, najczęściej z powodu swojego wyglądu.

Ostatnio Koroniewska „pochwaliła się” wiadomością, jaką otrzymała od jednego z internautów, który obcesowo zapytał ją, czy „trudno być atrakcyjną bez biustu?”. Jakby tego było mało, do tekstu dołożył jeszcze emotkę postaci z rozłożonymi bezradnie rękami. Koroniewska opowiedziała.

„Mam nadzieję, że dostanie Pan lekcję wstydu”

„Czy trudno być atrakcyjną bez biustu? No jakoś sobie radzę Panie Andrzeju. Najważniejsze, że jestem zdrowa i mężowi się podobam! (Wysłałam do Pana wiadomość prywatną tak jak Pan do mnie i chętnie za pozwoleniem Pana oznaczę i pokażę tutaj wszystkim, jak Pan wygląda)” – zaczęła swoją dłuższą wypowiedź aktorka. Koroniewska wskazała w odpowiedzi, że nie każdy musi być uzależniony od operacji plastycznych. Nie omieszkała wytknąć internaucie braku kultury i wychowania (na co zwraca uwagę również mnóstwo komentujących), a przy tym dała małą nauczkę.

„Moim skromnym zdaniem zdecydowanie trudniej jest czuć się atrakcyjnym, będąc bez taktu i choć krzty dobrego wychowania. Nie każdy musi podążać za nowinkami chirurgii plastycznej i też ma do tego prawo. A internet to nie jest miejsce do wylewania frustracji. I internet nie zapomina. Mam nadzieję, że chociaż żona i córka są przez Pana szanowane. Jeśli Pan je w ogóle ma. Standardy piękna na szczęście są różne i moim zdaniem każda z nas jest piękna! Mam nadzieję, że dostanie Pan dzisiaj chociaż jedną lekcję. Wstydu. Może czegoś to Pana nauczy. Jeśli nie to może chociaż bliskich będzie Pan lepiej traktował. Mimo wszystko z pozdrowieniami!” – podsumowała Joanna Koroniewska.

instagramCzytaj też:

Aneta Zając pokazała synów. Cios w Krawczyka?Czytaj też:

Mikołaj Krawczyk zmiażdżony jednym wpisem. Wymyśli na to odpowiedź?