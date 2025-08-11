Nie uwierzycie, kto zakłócił koncert JLo! „Ale mnie połaskotało!”

Nieproszony i kompletnie niespodziewany „gość” o mało nie zakłócił niedzielnego koncertu Jennifer Lopez na Stadionie Centralnym w Ałma-Acie w Kazachstanie.

JLo zachowała zimną krew. Mimo że „to ją łaskotało”

W trakcie wykonywania jednej z piosenek wprost na dekolt 56-letniej gwiazdy wdrapał się nieproszony gość – konik polny. Widok maleńkiego intruza na tle błyszczących reflektorów i tysięcy fanów był równie zaskakujący, co zabawny.

Moment pojawienia się owada uchwyciły kamery i telefony fanów, a nagranie opublikowała na swoim profilu na Instagramie nawet sama piosenkarka. Widać na nim, jak zielony intruz wspina się po ramiączku obcisłego topu Lopez, a ta, choć lekko zaskoczona, ani na moment nie przerywa występu. Z uśmiechem i perfekcyjną choreografią kończy piosenkę, po czym delikatnym ruchem odprawia intruza. – „To mnie łaskotało!” – zażartowała ze sceny, wywołując salwy śmiechu i burzę oklasków.

Jennifer Lopez w filmie… „Kobieta Świerszcz”

Pod filmem artystka dodała równie żartobliwy podpis: „Zwrot akcji: @JLo właśnie rozpoczęła próby do Kiss of the Cricket Woman (Pocałunek Kobiety Świerszcza — przyp.red.)… na scenie… w czasie rzeczywistym”. Nawiązanie do kultowego tytułu „Kiss of the Spider Woman” („Kobieta Pająk”), w którym zagrała Lopez, mocno rozbawiło fanów gwiazdy.

Występ w Kazachstanie był częścią 21-dniowej trasy „Up All Night: Live in 2025 Tour”. Ostatni koncert odbędzie się już we wtorek w luksusowym hotelu Cala di Volpe na włoskiej Sardynii. Następnie dwukrotnie nominowana do Grammy gwiazda, która miesięczna notuje ponad 31 mln odtworzeń na platformie Spotify, przeniesie swój show do Las Vegas. 30 grudnia rozpocznie tam 12-dniową serię występów w The Colosseum w Caesars Palace.

W ubiegłym roku JLO zrobiła sobie przerwę związaną ze zmianami w życiu osobistym. Lopez odwołała wówczas 30-dniową trasę „This Is Me… Live: The Greatest Hits”, by skupić się na dzieciach, rodzinie i bliskich, po rozstaniu z aktorem Benem Affleckiem. Teraz jednak powróciła w pełni sił i nawet niespodziewane spotkanie z konikiem polnym na scenie nie było w stanie wytrącić jej z rytmu.

Czytaj też:

Skandaliczne sceny podczas koncertu na Narodowym. Policja zatrzymała 109 osóbCzytaj też:

Muniek Staszczyk w duecie z gwiazdą pop? „Zaskakujące kolabo”