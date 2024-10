Szokujące wyznanie w programie Polsatu. „Nie obyło się bez egzorcyzmów”

Kilka tygodni temu, wraz ze startem jesiennej ramówki, na antenie Polsatu pojawił się nowy program prowadziny przez Katarzynę Cichopek. W formacie „Moja mama i twój tata” dojrzali uczestnicy mieszkający w jednej willi, starają się odnaleźć swoje drugie połówki. Pomagają im w tym ich dzieci, które podglądają ruchy rodziców. W show nie brakuje zbliżeń, szczerych wyznań i wielkich emocji. Widzowie byli też tego świadkami w najnowszym odcinku.

Czary w programie „Moja mama i twój tata”

W środowy wieczór 9 października widzowie śledzili kolejne dni w willi uczestników programu „Moja mama i twój tata”. Na tym etapie fani show przyzwyczaili się już do dwóch dobranych par – Donaty i Krzysztofa oraz Sławomira i Ani. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, by ich relacje stały się głębsze i weszły na poważne tory, jednak wszystko zmieniło się w najnowszym odcinku.

Widzowie byli świadkami tego, jak uczestnicy zorganizowali sobie w ogródku ognisko. W pewnym momencie Anna insynuuowała, jakoby miała wpływ na kierunek dymu unoszącego się z ogniska, za pomocą... czarów. Śmiała się, że ma pewne „moce”, nazywając się czarownicą. – Troszkę czarujesz pewnie – mówił do niej Sławomir. To jednak nie koniec, ponieważ kobieta postanowiła później „zdjąć urok” z innego uczestnika. Wtedy można było zauważyć, że mężczyzna, który jeszcze parę godzin wcześniej żywił do niej większe uczucia, zaczął się wycofywać i był przerażony.

– To się może śmiesznie na to patrzy, ale jeśli ktoś ma doświadczenia z taką ciemniejszą stroną, to patrzy na to zupełnie inaczej. (...) Nie mogę sobie pozwolić, żeby ktoś w moim otoczeniu posługiwał się takimi metodami. Wywołuje to we mnie strach – wyznał Sławek przed kamerami.

Uczestnik postanowił skonfrontować to również z Anną. Poszedł do niej i opowiedział o swoich odczuciach. – Miałem bardzo złe doświadczenia z takimi rzeczami, bardzo złe. I bardzo długo z tego uciekałem, i wychodziłem. I to, co dzisiaj zobaczyłem, tak, przestraszyło mnie – powiedział. Choć na drugi dzień Anna starała się wyjaśnić tę sytuację ze Sławomirem, ich relacja nie wyglądała już tak samo.

Mężczyzna udał się później na szczerą rozmowę z inną z uczestniczek, której zdradził, że tej cechy Anny nie jest w stanie w żadnym wypadku zaakceptować. Wówczas wspomniał, że był w związku, w którym kobieta zajmowała się „czarami” i przez bardzo długi czas nie mógł wyjść z tej relacji. – Przeszedłem hipnozę regresyjną... Nie obyło się bez egzorcyzmów. (...) Wydaje mi się, że sporo potrafi i ja się po prostu tego przestraszyłem – wyznał.

