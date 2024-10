Internauci węszą romans w „Tańcu z Gwiazdami”. Padły mocne oskarżenia

Na antenie Polsatu emitowana jest aktualnie 15. edycja „Tańca z gwiazdami”, w której początkowo wzięło udział aż 12 par. Po kilku tygodniach rywalizacji o Kryształową Kulę, wśród uczestników pozostali: Maciej Zakościelny, Anna Maria Sieklucka, Filip Bobek, Majka Jeżowska, Filip Lato, Rafał Zawierucha, Julia Żugaj i Vanessa Alexander. Teraz jednak widzów show rozgrzewa myśl nie tylko o prezentowanych tańcach, ale również domniemanym romansie.

Romans w „Tańca z gwiazdami”

Treningi do „Tańca z gwiazdami” niejednokrotnie zbliżały ze sobą różne pary, między którymi w efekcie rodziło się głębsze uczucie. Wszyscy pamiętamy Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela czy Małgorzatę Foremniak i Rafała Maseraka, których miłość zrodziła się na parkiecie. W ostatniej edycji z kolei najprawdopodobniej zbliżyli się do siebie Maffashion i Michał Danilczuk, choć oficjalnie nie potwierdzili swojej relacji w mediach. Teraz internauci podejrzewają, że w tanecznym show narodził się kolejny romans.

W ciągu ostatnich tygodni jedną z faworytek show stała się 24-letnia influencerka, Julia Żugaj. Dziewczyna jest niezwykle wspierana przez swoje fanki, nazywane pieszczotliwie „żugajkami”. Obserwatorki kibicowały celebrytce jednak nie tylko w programie, ale również jej związku, który – jak się okazało – właśnie dobiegł końca.

Kilka dni temu Julia Żugaj zaskoczyła wszystkich informacją, że rozstała się z narzeczonym, z którym tworzyła parę od 5 lat. – Każdy związek ma swoje górki i dołki. Tak było też u nas. Mieliśmy wiele wspaniałych momentów, byliśmy ze sobą ponad pięć lat i mam piękne wspomnienia z tej relacji. (...) Te dołki nie wyglądały tak, że my na siebie krzyczeliśmy, kłóciliśmy się. Nie tak wyglądał nasz związek. Po prostu powstawał pewnego rodzaju chłód między nami, jakaś taka obojętność. Myślę, że ostatni okres był dla nas takim dołkiem mimo dobrych momentów, takich jak zaręczyny czy kupno domu – tłumaczyła w sieci.

Byli partnerzy obwieścili, że próby ratowania związku okazały się bezskuteczne, co rozsierdziło fanki. Internautki insynuują, jakoby powodem zerwania zaręczyn był nie kto inny, a taneczny partner Julii, czyli Wojciech Kucina. W sieci nie szczędzą mu gorzkich słów. Piszą: „Kwestia czasu, aż się przyzna, że jest z typem z TZG”, „Jeżeli Julia zostawiła Maćka dla Wojciecha, to trochę słabo z Julii strony, ponieważ Maciek się bardzo starał w ich związku”, „Przecież to oczywiste. Ostatnio dziwnie patrzył na nią, nie jak tancerz-partner, tylko coś więcej. Teraz tylko czekać jak będzie ogłoszenie, że są parą” czy „To przez niego zerwała z Maćkiem. Wszystko poszło w dno przez ten program, i jej związek, i trochę żugajek odchodzi... A dziewczyna robi wszystko dla Kryształowej Kuli. A zastanawiała się w ogóle, co będzie, gdy jej nie wygra? Nie będzie miała nic”.

