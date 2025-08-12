Koniecznie włącz dziś telewizor. To jedna z najlepszych komedii lat 90.!

Kontynuacja jednego z największych hitów polskiego kina lat 90., którą wielu fanów uważa nawet za lepszą od „jedynki”. W „Kilerach 2-óch” Juliusz Machulski przygotował oryginalną mieszankę sytuacjego humoru, błyskotliwych dialogów i parodii hollywoodzkich produkcji akcji.

„Kilerów 2-óch”, czyli Pazura, Siara i… „wszystko jasne”

Akcja sequela przenosi nas do czasów, kiedy Jurek Kiler i jego partnerka Ewa, prowadzący fundację charytatywną, królują na salonach towarzyskich w towarzystwie polskich elit. Tymczasem w więzieniu odsiaduje wyrok ich dawny wróg – „Siara” Siarzewski. Gangster planuje zamach na taksówkarza i w tym celu wynajmuje bezwzględnego płatnego zabójcę o pseudonimie Szakal. Plan jednak, jak to w komediach bywa, komplikuje się w spektakularny sposób. Podczas meczu tenisowego zamiast Kilera ranny zostaje… prezydent.

Komisarz Ryba zaczyna podejrzewać, że to Jurek stał za zamachem. Siara wychodzi na wolność i wraz z Lipskim opracowuje plan przejęcia transportu bezcennego złota, który ma trafić do fundacji Kilera. Potrzebny jest jednak ktoś, kto legalnie odbierze przesyłkę – i tu do gry wkracza sobowtór taksówkarza, kubański pułkownik Jose Arcadio Morales. Od tego momentu wszystko wymyka się spod kontroli, a Jurek znów ląduje w samym środku gangsterskich porachunków.

Humor, akcja i kultowe teksty

„Kiler-ów 2-óch” z 1999 roku do dziś uchodzi za jedną z najlepszych polskich komedii lat 90. Świetne kreacje aktorskie, zapadające w pamięć postacie i dialogi, a także liczne nawiązania do amerykańskich hitów sprawiają, że film ogląda się z przyjemnością nawet po latach. Machulski udowadnia, że sequel może być równie udany, a momentami nawet zabawniejszy od oryginału.

Seans „Kiler-ów 2-óch” rozpocznie się dziś, 12 sierpnia, o 21:00 na antenie Polsat Film.

