Aneta Zając zmieniona nie do poznania. Wiemy, jak to zrobiła

Aneta Zając, która w popularnym serialu Polsatu „Pierwsza miłość” od la wciela się w rolę Marysi, w ciągu dosłownie paru miesięcy zmieniła się na naszych oczach nie do poznania. Oto jej sekret.

Klucz do sukcesu? „Odpowiednia diagnoza i wsparcie bliskich”

Fani aktorki nie mogli uwierzyć w to, co widzą, kiedy aktorka zamieściła w sieci swoje dwa zdjęcia, zrobione w odstępie zaledwie dwóch miesięcy, obok siebie. Gołym okiem widać, że Aneta od stycznia do marca zrzuciła sporo kilogramów, nie tracąc przy tym nic z kobiecości. „Patrzę na siebie ze stycznia i mam ochotę mocno przytulić tamtą Anetę. Podziękować, że znalazła w sobie siłę, by zrobić potrzebne badania, poszukać specjalistów i zawalczyć o siebie. Dzięki niej dziś jestem tu, gdzie jestem. Odpowiednia diagnoza i wsparcie bliskich, rodziny i przyjaciół, potrafi dać ogromną siłę. Tego dzisiaj jestem pewna i za to jestem ogromnie wdzięczna” – napisała przy zamieszczonych obok siebie zdjęciach 43-letnia aktorka.

Aneta Zając dodała, że to nie koniec drogi, po której idzie dalej, ale już „silniejsza i spokojniejsza". W programie „Halo tu Polsat” zdradziła, że wpływ na jej przemianę miała również aktywność fizyczna. Konkretnie: jej nowa miłość — pilates. „Uwielbiam, nie wyobrażam sobie, żeby przejść przez dzień bez pilatesu” – wyznała Aneta w śniadaniówce. „Ćwiczę kilka razy w tygodniu. [...] pilates daje mi taki power, wycisza umysł, że nie spodziewałam się, że zakocham się w konkretnym sporcie” — zdradziła aktorka.

Aneta Zając pokazała nowe zdjęcie. „Anetko olśniewająco wyglądasz”

Najlepszym dowodem na to, jak wiele udało jej się dzięki temu osiągnąć, może być jedno z ostatnich zdjęć aktorki, zrobione podczas wakacji w słonecznej Hiszpanii, którym Aneta podzieliła się wczoraj z fanami. Prezentuje się na nim w delikatnym kwiatowym bikini, które idealnie podkreśla niedoparte atuty jej „nowej” sylwetki. Fani nie mogą wyjść z podziwu. Co ważne, nie tylko komplementują figurę Anety, ale też podkreślają, że jest dla nich wzorem i motywacją do osobistej przemiany.

„Cudnie”, „Mega ślicznie”, „Przepiękna możesz być dumna z siebie, jak zawalczyłaś o swoje ciało”, „Przepiękna kobieta z klasą”,"Piękna kobietka!!!!!”, „Anetko olśniewająco wyglądasz”, „Słoneczny patrol kręcą??? Będziesz we wszystkich odcinkach??”, „Sexy laseczka z Ciebie Anetko”, „Piękny efekt walki o siebie, blask bije od Ciebie”, „Powinnaś być dumna z tego, ile pracy włożyłaś! Piękna zdrowa kobieta”, „Najlepsza metamorfoza, jaką dotąd widziałam”, „Gratuluję wytrwałości. Daje Pani motywację wielu osobom” – piszą internauci w komentarzach.

