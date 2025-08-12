Mikołaj Krawczyk wbił szpilę w byłą: „Synu, zajmij się nią”. Aneta Zając pokazała to!

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk przez siedem lat byli parą na ekranie i prywatnie. Po burzliwym rozstaniu ich wzajemne relacje można delikatnie określić jako mocno napięte, ale takiej szpili ze strony byłego chyba nikt się nie spodziewał. Odpowiedź jest równie mocna.

Krawczyk wbija szpilę w Zając. „Synu, zajmij się nią, błagam”

W uwielbianym przez widzów serialu Polsatu „Pierwsza miłość” wcielili się w role Marysi i Pawła. W życiu prywatnym doczekali się dwóch synów: Roberta i Michała. Ich związek rozpadł się po tym, jak aktor związał się z ich wspólną koleżanką z planu — Agnieszką Włodarczyk. W 2016 Krawczyk był już partnerem Sylwii Juszczak, z którą w 2017 wziął ślub cywilny, a dwa lata później kościelny. Mają córkę Konstancję. Ostatnio jednak znów dały o sobie znać damsko- męskie animozje. Mikołaj Krawczyk, który obecnie mocno udziela się w mediach społecznościowych, w mocnych słowach zareagował na uwagę pewnego internauty, który przypomniał aktorowi pod jednym z jego filmików na TikToku, że „Aneta Zając nadal jest atrakcyjna".

„Synu, zajmij się nią, błagam, ja jestem bardzo szczęśliwy z moją żoną, która jest zdecydowanie atrakcyjniejsza i posiada zestaw cech, których tu dla porównania nie będę przytaczał" — odpisał Krawczyk błyskawicznie. Jak donosi serwis "Plotek”, aktor miał również „pogratulować” metamorfozy i dodać, że „cieszy się”, że Aneta schudła, bo… może wreszcie znajdzie sobie jakiegoś faceta, odczepi się od niego i da mu spokój.

Aneta Zając nie komentuje. Publikuje zdjęcie… w bikini

Aneta na zaczepki nie reagowała. „Nie będę komentować uszczypliwości na mój temat. [...] Nasi synowie mają dostęp do tych treści i to jest zupełnie niepotrzebne" — wyznała Aneta W rozmowie z „Plotkiem”. Obserwatorom pary nie mógł za to umknąć pewien drobiazg. Zjawiskowe zdjęcie Anety Zając w bikini, które najlepiej chyba oddaje efekty metamorfozy, jaką przeszła aktorki i dzięki której zyskała tak rewelacyjną sylwetkę. Fani nie tylko zachwycają się wyglądem Anety, ale też odnieśli się wprost w komentarzach do niedawnej wypowiedzi Krawczyka.

„Cudnie”, „Mega ślicznie”, „Wspaniała piękna i mądra Twój były powinien ci rozłożyć czerwony dywan”, „Przepiękna kobieta z klasą. Ogromny szacun za to, że milczysz na temat ex buraka i jego żałosnych zaczepek tyle czasu — niejednemu człowiekowi dawno pękłyby nerwy, naprawdę OGROMNY szacun kobieto”, „Nie daj się zniszczyć Krawczykowi. I TYM BARDZIEJ wspinaj się jeszcze wyżej, bo tylko słabej osobie będzie kuł w oczy Twój blask. A ty dalej stawiaj na swój rozwój. Jesteś przecież głosem wielu, którym brakuje siły przebicia” – piszą internauci pod zdjęciem Anety Zając z plaży słonecznej Hiszpanii (pisownia cytatów oryginalna — przyp.red.).

