8 nowych kanałów telewizyjnych już jesienią. „Wszyscy będą szczęśliwi”

Po tym, jak Paramount Global zdecydował o wyłączeniu kilku popularnych stacji, Grupa MWE Networks zdecydowała się szybko wypełnić lukę, wprowadzając aż osiem nowych kanałów. Mają być one łudząco podobne do tych, które znikną z anteny, a pierwsze z nich mogą wystartować jeszcze w październiku 2025 roku.

Koniec epoki MTV

Pod koniec roku polscy telewidzowie będą musieli pożegnać się z takimi kanałami, jak TeenNick, Polsat Comedy Central Extra, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD, Club MTV i NickMusic. Takie są niestety efekty cięci kosztów po fuzji medialnych potentatów: Paramount Global ze Skydance Media.

Decyzja była sporym zaskoczeniem dla operatorów, a część z nich – m.in. Polsat Box, Canal+, Vectra czy Play – już przeniosła likwidowane stacje do tzw. listy niegwarantowanych. Dla abonentów oznacza to jedno: jeśli wyłączane kanały nie były wpisane jako gwarantowane w momencie podpisywania umowy, nie będzie możliwości jej bezkarnego rozwiązania. Wielu widzów może jednak nawet nie zauważyć zniknięcia tych pozycji, bo operatorzy planują wprowadzenie niemal łudząco podobnych propozycji.

Nowe kanały i „wszyscy będą szczęśliwi”

Wśród nowych stacji znajdą się: Comedy Channel Extra z serialami komediowymi, sitcomami, kabaretami i stand-upem, Pixel TV z anime, animacjami i serialami młodzieżowymi, a także pięć kanałów muzycznych – Music 80s, Music 90s, Music 00s, Music Hits i Music Club – oraz Music Live HD z koncertami i transmisjami na żywo. Jak podaje branżowy portal Wirtualnemedia.Pl, część kanałów może wystartować już w październiku 2025 roku. Niektóre z nich emitować będą programy bez reklam, w innych pojawią się bloki reklamowe.

„Będzie polska muzyka, będzie europejska muzyka – zrobimy to tak dobrze, że wszyscy będą szczęśliwi, nawet ci, którzy dziś już nie wierzą w telewizję. [...] Wprowadzimy wreszcie legendarne sety DJ-skie, o których marzymy w naszym studiu w Szczecinie i Warszawie” – – zapewnia, cytowany przez portal, Karol Warda, wiceprezes Grupy MWE Networks.

