Dramatyczne losy legendy muzyki. Prawdziwe życie Whitney Houston dziś w TV

Whitney Houston – jej głos znał każdy, a hity śpiewały miliony fanów na całym świecie. Była ikoną popu, pionierką w świecie muzyki i kobietą, która przecierała szlaki czarnoskórym artystkom w branży zdominowanej przez białych mężczyzn. Dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję ponownie przeżyć jej poruszającą historię.

„The Voice” – pierwsza dama MTV i królową list przebojów

Whitney była pierwszą czarnoskórą wokalistką, która regularnie pojawiała się na antenie MTV. Jej debiutancki album „Whitney Houston” (1985) sprzedał się w ponad 25 mln egzemplarzy i do dziś uznawany jest za kamień milowy w historii muzyki pop.

Jako pierwsza kobieta zadebiutowała z albumem na szczycie listy Billboard 200, a jej siedem kolejnych singli znalazło się na pierwszym miejscu Billboard Hot 100 – to rekord, który do dziś budzi podziw i zazdrość ze strony wielu gwiazd. Nic dziwnego, że nazywano ją „The Voice”. Jej potężny, naładowany emocją, a przy tym perfekcyjnie kontrolowany głos stał się symbolem epoki.

Miłość, która raniła. Sława, która zniszczyła Whitney Houston

Z pozoru wiodła bajkowe życie. Sukcesy, tłumy fanów, wielkie kontrakty. Prywatnie kednak Whitney zmagała się z ogromnymi problemami. Jej związek z Bobby’m Brownem okazał się toksyczny. Dochodziło do przemocy, a napięcie w życiu domowym odbijało się na jej zdrowiu psychicznym i zawodowym.

Artystka przeżyła osobistą tragedię podczas zdjęć do filmu „Bodyguard”. Poroniła. Mimo to film okazał się fenomenem, a ścieżka dźwiękowa do niego do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się soundtrackiem w historii. Singiel „I Will Always Love You” jest z kolei jednym z najpopularniejszych żeńskich utworów wszech czasów. Houston zdobyła łącznie aż 415 nagród, w tym 6 statuetek Grammy, 22 American Music Awards i 30 Billboard Music Awards.

Niestety, zaczęły się pogłębiać problemy osobiste i uzależnienie od narkotyków. Whitney Houston zmarła tragicznie w 2012 roku. Jej ciało znaleziono w hotelowej wannie. Przyczyną było przypadkowe utonięcie spowodowane zakłóceniem pracy serca po zażyciu kokainy.

„Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” – dziś w telewizji

Już dziś będziemy mogli zobaczyć film biograficzny poświęcony tej wyjątkowej postaci. „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” przedstawia drogę młodej dziewczyny z New Jersey do tronu światowej gwiazdy. Poznajemy jej relację z matką, początki kariery, wielką miłość i bolesne rozczarowania. To także intymny portret kobiety, która marzyła, kochała i walczyła. Aż do końca.

W rolę Whitney wcieliła się Naomi Ackie. Obok niej na ekranie m.in. Stanley Tucci jako Clive Davis oraz Ashton Sanders jako Bobby Brown. „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” – mocny, wzruszający i wart obejrzenia film już dziś, w czwartek 7 sierpnia o godz. 18:00 na antenie Polsat Film.

