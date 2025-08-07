Najdroższe gwiazdy telewizji. Ile warta jest Cichopek, a ile Gessler?

W grze są setki milionów złotych, za którymi stoją miliony widzów, postów, odsłon i komentarzy. Liderka tego zestawienia nie pozostawia konkurencji żadnych złudzeń.

Katarzyna Cichopek na topie. Jest „warta” prawie 250 milionów!

Katarzyna Cichopek, Magda Gessler, Olga Tokarczuk i Martyna Wojciechowska – to właśnie te nazwiska elektryzują dziś nie tylko widzów, ale też… reklamodawców. Najnowszy ranking Instytutu Monitorowania Mediów i „Forbes Women” pokazuje, które kobiety z kategorii „Media, kultura, lifestyle” mają największą wartość medialną i zasięgi, o jakich inni mogą tylko pomarzyć.

Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Cichopek, której medialna wartość została oszacowana na imponujące 247,8 mln zł. Jej zasięg? Aż 775,2 mln kontaktów z przekazem, co oznacza, że przeciętny Polak miał z nią kontakt średnio 24 razy w badanym okresie od 1 maja 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Dodatkowo prezenterka znalazła się na 9 miejscu na liście 100 najbardziej wpływowych marek osobistych według Forbes Women.

Za sukcesem stoi m.in. głośny start programu „Halo tu Polsat”, który prowadzi z Maciejem Kurzajewskim. Para nie schodziła z czołówek serwisów plotkarskich i tabloidów. Cichopek błyszczała też jako prowadząca reality-show „Moja mama i twój tata” i nie zwalniała tempa w social mediach. W ciągu roku opublikowała na Instagramie 224 posty, które zebrały 1,2 mln interakcji. Na Facebooku jej aktywność wygenerowała 128 tys. reakcji, komentarzy i udostępnień, a TikTok – mimo zaledwie pięciu wideo – przyniósł 2,9 mln wyświetleń.

Magda Gessler i Olga Tokarczuk: mocne nazwiska, milionowe liczby

Tuż za Cichopek uplasowała się Magda Gessler z wyceną 238,1 mln zł i zasięgiem 580,1 mln kontaktów – czyli średnio 18 kontaktów medialnych na osobę. 2024 i 2025 rok były dla niej wyjątkowo intensywne. Premiera talk-show „Magda gotuje internet” przyciągnęła średnio 583 tys. widzów na odcinek. Świętowała też jubileusz 30. sezonu „Kuchennych rewolucji” i niezmiennie zachwycała w roli jurorki „MasterChefa”.

Na podium znalazła się również Olga Tokarczuk, której medialna ekspozycja wyceniona została na 217,2 mln zł, przy zasięgu 508,5 mln (średnio 8 kontaktów na osobę). Nasza noblistka solidnie na to zapracowała. Zaledwie w ciągu zdobyła Europejską Nagrodę Literacką 2024 w Holandii, trafiła z „Empuzjonem” na listę 100 najważniejszych książek roku wg „New York Times”, świętowała 10-lecie Festiwalu Góry Literatury, a do tego odebrała tytuł doktora honoris causa UMCS w Lublinie i paryskiej Sorbony. Do globalnej promocji jej twórczości przyczyniło się również nietypowe spotkanie ze światową gwiazdą młodszego pokolenia Dua Lipą, która zaprosiła pisarkę do rozmowy w swoim Klubie Książki Service95.

Martyna Wojciechowska — rekordzistka zasięgów

Choć nie stanęła na podium pod względem wartości medialnej, to Martyna Wojciechowska pobiła wszystkich, jeśli chodzi o zasięg – jej treści wygenerowały rekordowe 873,4 mln kontaktów, co daje średnio 27 kontaktów na osobę! Kluczem do sukcesu okazały się m.in. spotkania autorskie z cyklu „Co chcesz powiedzieć światu” oraz działalność Fundacji UNAWEZA, wspierającej kobiety i dzieci. Ogromne zainteresowanie wzbudził również jej emocjonalny wpis w odpowiedzi na medialną krytykę wyglądu, który odbił się szerokim echem w internecie.

Jej Instagram śledzi ponad 2,2 mln osób – najwięcej w całym zestawieniu! A dzięki dużej aktywności (nawet kilka postów dziennie) jej treści wygenerowały 5,3 mln interakcji. W zestawieniu IMM i „Forbes Women” Wojciechowska zajęła czwarte miejsce, a wartość medialnej ekspozycji jej marki osobistej oszacowano na 146,2 mln zł.

Nowe twarze warte miliony

W tegorocznej edycji do pierwszej setki rankingu wskoczyły trzy nowe panie. Agnieszka Kaczorowska – 126,3 mln zł AVE (wartości ekspozycji medialnej) i zasięg 544,6 mln. Po powrocie do „Tańca z Gwiazdami” zdobyła 2. miejsce, a jej Instagram wygenerował 529 tys. interakcji. Magda Mołek – 72,4 mln zł AVE, zasięg 157,6 mln. Jej kanał „W Moim Stylu” na YouTubie ma już 240 tys. subskrybentów, a dziennikarka dołączyła do 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Katarzyna Sokołowska – 65,4 mln zł AVE, zasięg 129,3 mln. Jurorka „Top Model” i twórczyni marki kosmetycznej Lava e Sal, nagrodzona jako Osobowość Roku na SeeBloggers.

TVN zdominował kobiecy ranking

Z raportu jasno wynika jedno: telewizja to wciąż królowa mediów. Wśród panujących rządzi TVN – aż 9 z 15 najwyżej ocenianych marek osobistych to gwiazdy związane z TVN. „Ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce doskonale pokazuje, jak ogromną rolę odgrywa w tym procesie telewizja. Widać to wyraźnie na przykładzie TVN Warner Bros. Discovery, gdzie konsekwentnie stawia się na kobiece osobowości, które stają się silnymi, rozpoznawalnymi markami medialnymi” – komentuje Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM.

„To właśnie tam znajdziemy tak charakterystyczne postaci jak Magda Gessler, która dzięki »Kuchennym rewolucjom« stała się ikoną polskiej gastronomii, czy Martyna Wojciechowska, która z programem »Kobieta na krańcu świata« zbudowała inspirującą markę globtroterki i dziennikarki” – podkreśla analityk.

